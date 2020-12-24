Жители Хабаровского края взяли «дальневосточный гектар» для автоцентра и разведения быков

Жители Советской Гавани Олег Семенюк и Сергей Белоус оформили «дальневосточный гектар» почти в одно время. У каждого была профессия, работа, а потом, узнав о программе, решили взять землю и начать свое дело

Олег Семенюк: от врача до владельца автоцентров

Житель Советской Гавани Олег Семенюк – врач по образованию. Поработав в районной больнице 13 лет анестезиологом-реаниматологом, он решил, что пора менять что-то в жизни.

- Я поступал в медицинский институт по призванию, а ушел из больницы в 35 лет. Занимался поставками автозапчастей, перевозками, производством, да это целая история, можно долго рассказывать. Три года назад из СМИ я услышал о программе «Дальневосточный гектар» и подумал: это уникальный шанс, другого получить землю бесплатно и начать свое дело не будет. Благо, со стороны государства на стадии оформления была оказана поддержка, - рассказывает Олег Николаевич.

По словам Семенюка, многие дальневосточники решили, что на этой земле лучше всего заниматься сельским хозяйством, поэтому посыпались как из рога изобилия проекты, связанные с животноводством, растениеводством, пчеловодством.

- Я подумал, но какое в Советской Гавани сельское хозяйство? Почему мы с деловым партнером выбрали именно такое направление использования гектара? Оформленные участки как раз подходят под автотехцентры, которые согласно санитарным нормам и должны находиться на некотором расстоянии от населенных пунктов, но рядом с трассой, соединяющей Ванино и Советскую Гавань. Один участок расположен прямо в Советской Гавани, другой - в трех километрах от Ванино, в поселке Октябрьском. Это удобное расположение и близость коммуникаций. Спасибо городской администрации Советской Гавани, пошла навстречу, всячески содействовала, помогала нам, - говорит предприниматель.

То, что взять землю – это одно, а освоить ее – совсем другое, конечно, Семенюк знал. Пришлось приложить немало усилий.

- Там же болото было. Осушили, отсыпали площадку, провели водоснабжение и электричество. Все это непросто, нужно пройти через массу согласований. Мы сразу решили для себя: строим современные автотехцентры с принципиально новым сервисом по немецким технологиям, иначе смысла не было бы этим заниматься. Создание комфортной среды – основная задача дальневосточников, и мы создавали комфортную среду, пусть на отдельно взятом гектаре. Я сам родом из Тулы, так вот, там хорошо жить, там развита сфера услуг, инфраструктура, и мне хотелось, чтобы здесь тоже было хорошо жить, тем более для этого все есть. Я здесь живу, здесь у меня дом, семья, дело, уезжать никуда не собираюсь, поэтому хочу, чтобы и у других такого желания не возникало, - делится Олег Николаевич.

При возведении автотехцентра использовались экологичные технологии, обеспечено безотходное производство. На автомойке применяются системы очистки, позволяющие использовать замкнутый цикл и экономить воду, а для питания энергетической установки - отработанные материалы из автосервиса. Центр в Советской Гавани работает в полную силу. Изначально было задумано, что в одном месте для автомобилистов оказывается максимум услуг. В одном современном, просторном, красивом здании расположены торговый центр, станция техобслуживания, автомойка.

- Это и есть принципиально новый сервис – все для удобства и комфорта наших гостей. Клиентоориентированный сервис. До нас тоже были автотехцентры, но какие – в одном месте сменил колесо, в другом помыл машину, в третьем купил запчасти. К слову, мы первые на Дальнем Востоке установили бесконтактную автомойку самообслуживания – на тот момент от Урала до Сахалина такого оборудования не было. Это было не так давно, но все очень быстро меняется, и уже она выглядит несколько архаично. Технологии на месте не стоят, и второй автоцентр будет еще более современным, больше удобства и комфорта, - поделился планами Олег Семенюк.

Со сдачей второго автотехцентра вышла небольшая накладка. Из-за ограничительных мер оборудование для него из Подмосковья ждали полгода, поэтому сроки сдачи сдвинули на весну.

- Хотя автолюбители уже сейчас спрашивают: «Когда вы откроетесь?». Это хороший показатель того, что такой центр нужен. В перспективе планируем заняться проектами газозаправочных станций. Это моя мечта - заправка автомобилей сжиженным газом. Сейчас это преждевременно. Получится так, что станции есть, а заправлять некого, где у нас газомоторные автомобили? Пока с этим проблема, - считает Олег.

Предприниматели взяли третий участок рядом с переправой на Сахалин.

- Понимаете, там ходит паром, который автомобилисты часто ждут часами. Постоянно стоят машины, и жители жалуются. Для самих водителей ожидание очень утомительно. Мы давно вынашиваем идею, чтобы на этом участке выстроить комплекс для водителей, где они могли бы отдохнуть, перекусить, переночевать, если в этом возникнет необходимость. Мы уже в начале пути по реализации этого проекта, - говорит Олег Николаевич.

По словам Семенюка, теперь он смело может делиться опытом освоения «дальневосточного гектара» с теми, кто только делает первые шаги.

- Любой бизнес – это непросто, освоение «дальневосточного гектара» не исключение. Результат зависит от человека, как он будет работать, сколько души, сил вкладывать в свое дело.

Сергей Белоус: Главное – уметь и хотеть работать на гектаре

Житель Советской Гавани Сергей Белоус взял гектар недалеко от своего дома. Несколько лет он успешно занимается разведением бычков мраморной породы, и земля понадобилась для содержания домашних животных.

«Дальневосточный гектар» Сергей Тимофеевич взял в 2017 году. По его словам, с оформлением участка проблем не возникло – подал заявку и через два месяца стал полноправным владельцем гектара.

Сергей Белоус хозяйство держит давно. Сам из деревни, поэтому к труду приучен с детства. Учился на агрофаке, но после армии решил сменить профессию агронома, окончил курсы крановщиков и пошел трудиться на стройку. Когда в семье случилось горе - жена «сгорела» от болезни в 30 лет, чтобы прокормить семью, а на руках у Сергея осталось двое детей, он и завел хозяйство. Стал еще заниматься поставкой запчастей, но бизнес по разным причинам шел тяжело.

- А потом появилась программа по «дальневосточному гектару», я подумал о разведении бычков мраморной породы. Тогда «мраморная» говядина была в дефиците. «Мраморной» она называется потому, что на срезе напоминает своим видом испещрённый прожилками камень. Мясо на вкус замечательное – сочное, нежное, - рассказывает Сергей.

По словам Белоуса, пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести выделенный участок в порядок. Раньше на этом месте стояла котельная и была свалка.

- Все это своими руками вывозил, обустраивал, провел свет, установил скважину и соорудил навесы для бычков. Повезло, что дорога недалеко. Животных привозил из Забайкалья. В крае такой породы не было. Это элитные бычки мясной породы - герефорд и абердин-ангусс, один бычок 60 тысяч рублей стоит, - делится Сергей.

- Действительно, мраморная порода быков хорошо подходит для разведения в дальневосточном климате и выдерживает температуры до минус 50 градусов. Но зимы в Советской Гавани мягкие, и бычки у меня содержатся в открытых стойлах. Неприхотливые животные, им нужно всего-то сарай с навесом и теплая подстилка. На их спинах даже вороны греются. Бычки, которых привез, уже взрослые были – до семи месяцев их кормит мать. Но это еще не все. Два года их потом еще нужно откармливать, - рассказывает Сергей Тимофеевич.

Мясо бычков мраморной породы Сергей продает недорого, раскупают быстро. Реализует говядину пока через знакомых. Корма закупает в Амурской области.

По словам Сергея, с реализацией большого количества мяса пока трудно, нет в Советской Гавани площадок, чтобы можно было вывозить товар на продажу. Есть, кстати, в хозяйстве еще корова мясной породы абердин-ангусс.

- Она не так давно принесла трех девчонок и одного пацана, - так Белоус называет своих телят.

Сергей слышал, что в Хабаровск кто-то завез крупный рогатый скот калмыцкой породы, он планирует попробовать разводить и этих животных.

- У меня быков куры кормят, - улыбается Белоус. - Продаю яйца, покупаю комбикорма. У меня 80 кур.

Помимо кур у Сергея Тимофеевича 40 голов перепелов.

- Я не просто развожу перепелок. По своим питательным свойствам перепелиные яйца намного превосходят куриные. Они вообще могут быть использованы в питании при лечении самых различных заболеваний, все нужные организму микроэлементы и витамины в них есть, - делится своими знаниями фермер.

Есть еще 30 уток породы «голубые фавориты». По словам Сергея, мясо у этой породы с несравненным вкусом – мягкое, нежное и нежирное.

Со своим большим поголовьем Белоус справляется сам, сын помогает. Он считает, что хозяйство должно быть в одних руках.

- Никогда не брал работников. Очень трепетно отношусь к своим животным, они же все для меня как родные, боюсь допускать посторонних. Справляюсь. Привык к труду. Я вышел на пенсию по северным меркам в 56 лет. Попробуйте меня сейчас удержать дома с пенсионерскими радостями. Нет, утром я уже на ногах и домой часто прихожу после 10 часов вечера. Вот зимой отдохну немного и весной, наверно, буду брать еще бычков. А то, что взял гектар, конечно, не жалею. Главное ведь, не оформить землю, главное - уметь и хотеть на ней работать, - рассказывает Сергей Тимофеевич.

Юлия Рудакова

Герефордская - британская мясная порода крупного рогатого скота, происходящая из графства Херефордшир. Она была экспортирована во многие страны, и сейчас в более чем пятидесяти странах мира насчитывается более пяти миллионов чистокровных герефордов. Герефорды выносливые животные, приспособленные к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах. Порода хорошо переносит длительные перегоны.

Как получить свой гектар?

Зарегистрироваться на портале Госуслуг. Войти в личный кабинет на сайте «надальнийвосток.рф» через выданные логин и пароль. Выбрать границы земельного участка на публичной кадастровой карте. Разрешено бронировать сразу несколько участков, чтобы сравнить и выбрать лучший. Для других граждан эти гектары в это время будут недоступны. В случае если по заявлению не может быть вынесено положительное решение, уполномоченный орган предложит скорректировать границы участка или предоставит альтернативный вариант. Проверить сгенерированное электронное заявление, подтвердить отправку в Росимущество или его территориальные отделения. Госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, надел поставят на учет, выпустят распоряжение о его передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в «личный кабинет». Подписать договор безвозмездного пользования земельным участком. На это у вас есть не больше 30 дней. Потом надо предоставить его в уполномоченный орган. Затем договор отправят на госрегистрацию в Росреестр.

На какой срок предоставляется земельный участок?

Первоначально — на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. После земельный участок может быть по желанию гражданина передан либо в долгосрочную аренду (на 49 лет), либо в собственность бесплатно. Однако если в течение пяти лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права.

Что можно делать на участке?

– построить дом, в том числе с оформлением «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых;

– открыть туристический проект;

– заняться сельским хозяйством;

– заняться предпринимательством;

– обустроить дачный участок и т. д.