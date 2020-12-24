Профессор Ярулин: При Дегтяреве закладываются основы для решения наиболее острых проблем

23 декабря прошла «прямая линия» с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Немало граждан смогли лично задать вопросы главе региона. Их накопилось множество. Это и проблемы в области ЖКХ, связи, медицины, транспорта, экологии, и судьба важных предприятий вроде Хабаровских авиалиний, и многое другое.

Всего поступило более 700 звонков и около 4 тысяч вопросов через СМС и Whats’App. Однако даже те вопросы, которые были присланы, но не озвучены, все равно пойдут в работу. Это объявил лично Михаил Дегтярев.

«Наиболее острые проблемы, которые были озвучены - это продолжение того курса, который сейчас ведет губернатор, - считает доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин. – «Расчистка» тех завалов, что накопились в крае. В первую очередь, социальных и экономических. Здесь и проблемы дольщиков, и медицина, и переселение жителей бараков. Надо отдать должное Дегтяреву – он четко представляет, каким регионом управляет, в каком состоянии регион находится, видит пути решения проблем».

По мнению Ярулина, Михаилу Дегтяреву не помешало бы сказать в прямом эфире о своих планах баллотироваться в губернаторы Хабаровского края в сентябре 2021 года. Возможно, Дегтяреву этот вопрос показался не настолько острым, как, например, вопрос своевременности «ковидных» выплат медицинским работникам, поэтому он его и не коснулся (здесь мы можем только предполагать). Кстати, т.н. «неудобные» вопросы тоже звучали в эфире. Их никто не цензурировал. Врио в свою очередь не прятался от них, отвечал прямо и честно.

«Критиковать Дегтярева сейчас особо не за что, - продолжает Илдус Ярулин. – Мы не стали жуть хуже, чем другие регионы. И что-то у нас уже исправляется или закладываются основы для их исправления».

Более четкие выводы нужно будет делать после того, как Михаил Дегтярев проведет на посту врио губернатора хотя бы полгода, считает профессор. А там уже видно будет.