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В Хабаровске начали судить Гроо и Суковатого
Начались судебные процессы над двумя бывшими высокопоставленными чиновниками городской администрации. На скамье подсудимых: экс-начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо и экс-начальник управления транспорта Сергей Суковатый.
Гроо обвиняют в том, что он якобы оказал содействие коммерческой фирме в получении контракта за взятку в размере 3,9 миллиона рублей.
«Он же, злоупотребляя должностными полномочиями, подписал справки, содержащие недостоверные сведения об объёмах выполненных ремонтных работ», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии обвинения, действия Гроо причинили ущерб бюджету Хабаровска в размере более семи миллионов рублей.
Сергея Суковатого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от крупного предпринимателя, владельца автотранспортных предприятий Юрия Васильева. Однако не в денежном эквиваленте.
«Передача взятки была завуалирована путем оформления продажи взяткодателю автомобиля, принадлежащего начальнику управления транспорта, по явно завышенной цене», - считают сотрудники правоохранительных органов.
Сергей Суковатый пытался бежать от правосудия в Северную Америку. Для этих целей он для конспирации даже отрастил бороду. Однако экс-чиновник был пойман при попытке уехать в Китай. Также стоит отметить, что на Юрия Васильева тоже возбуждено уголовное дело.
На фото Олег Гроо