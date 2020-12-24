В Хабаровске начали судить Гроо и Суковатого

Начались судебные процессы над двумя бывшими высокопоставленными чиновниками городской администрации. На скамье подсудимых: экс-начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо и экс-начальник управления транспорта Сергей Суковатый.

Гроо обвиняют в том, что он якобы оказал содействие коммерческой фирме в получении контракта за взятку в размере 3,9 миллиона рублей.

«Он же, злоупотребляя должностными полномочиями, подписал справки, содержащие недостоверные сведения об объёмах выполненных ремонтных работ», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии обвинения, действия Гроо причинили ущерб бюджету Хабаровска в размере более семи миллионов рублей.

Сергея Суковатого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от крупного предпринимателя, владельца автотранспортных предприятий Юрия Васильева. Однако не в денежном эквиваленте.

«Передача взятки была завуалирована путем оформления продажи взяткодателю автомобиля, принадлежащего начальнику управления транспорта, по явно завышенной цене», - считают сотрудники правоохранительных органов.

Сергей Суковатый пытался бежать от правосудия в Северную Америку. Для этих целей он для конспирации даже отрастил бороду. Однако экс-чиновник был пойман при попытке уехать в Китай. Также стоит отметить, что на Юрия Васильева тоже возбуждено уголовное дело.

На фото Олег Гроо