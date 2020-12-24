Мэрия: На хабаровских улицах — более тысячи дворников

Снегоуборка в Хабаровске продолжается вторые сутки. Спецтехника и люди, выдвинувшиеся с началом вчерашнего снегопада на улицы краевой столицы, не прекращают работу, сменяя друг друга, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, в прошедшие сутки очисткой хабаровских магистралей от снега и наледи занимались 85 МДК (машин дорожных комбинированных) и фронтальных погрузчиков (61 единица техники – днем и 24 – ночью). За прошедшие 24 часа на автотрассы краевого центра было высыпано более 500 тонн противогололедных средств (песчано-соляной смеси и реагента).

«Сегодня снегопад продолжается, а, значит, и снегоуборочные работы не останавливаются. Сейчас в них задействовано 30 единиц техники и 15 рабочих. Идет посыпка песчано-соляной смесью дорог, по которым движется общественный пассажирский транспорт, крутых спусков-подъемов и опасных поворотов, расчищаются остановочные карманы – как обычно. Как только осадки прекратятся, механизированные колонны начнут сгребать снежные массы с проезжей части. Муниципальные предприятия сферы благоустройства будут работать в круглосуточном режиме», — рассказал заместитель начальника отдела городского профильного управления Роман Евстегнеев.

Жилищники тоже несут снегоуборочную вахту со вчерашнего дня. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, более тысячи хабаровских дворников расчищают тротуары и входные группы в подъезды, освобождают от снега и наледи дворовые проезды, посыпают лестницы песком и реагентом.