Партия новой вакцины от коронавируса поступила в Хабаровский край

ЭпиВакКорона не требует хранения в замороженном виде, её можно держать при температуре до +8 градусов.

По данным Минздрава Хабаровского края накануне в регион поступила очередная партия вакцины. Доставлено 1 тыс. 400 доз вакцины «Спутник V», кроме этого в край впервые поступила вакцина, «ЭпиВакКорона» разработанная на Новосибирском предприятии «Вектор». В партии — 700 доз.

«Эта вакцина, как и «Спутник V», двукратная. Вторая прививка делается через 21 день. Но особенность «ЭпиВакКороны» в том, что она не требует хранения в замороженном состоянии — хранится при температуре +2, +8 градусов. Вакцина создана на основании пептидных антигенов вируса. Показания к применению аналогичные «Спутнику V» с 18 до 60 лет», — сказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова.

В Комсомольск-на-Амуре поступило 700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Её доставили из Хабаровска, где находится основной склад для её хранения. В транспортировке был задействован рефрижератор, так как требуется строгое соблюдение холодовой цепи не выше — 18 градусов Цельсия.

«550 доз вакцины остались в Комсомольске-на-Амуре, они распределены по трём медицинским организациям: городским больницам номер два, четыре и семь. 150 доз направлены в Амурский и Солнечный районы, а также в Комсомольскую межрайонную больницу», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе «Городской больницы №2» Валентина Желевская.

Первыми вакцинацию проходят медработники ковидных госпиталей. Всем им делают анализ на наличие антител коронавируса в организме. Медотводом для вакцинации является перенесённое заболевание Covid-19, в этом случае прививку можно делать только через 6 месяцев после больничного. Также на данном этапе, вакцинации не подлежат граждане младше 18 лет и старше 60. Прививки делаются бесплатно и добровольно.

Напомним, что по линии Минздрава РФ Хабаровскому краю подтверждена поставка почти 18 тысяч доз вакцины. В вакцинации будет задействовано 26 медицинских организаций региона от Бикина до Охотска. На данный момент в регион пришло более 3 тыс. 200 доз, свыше 500 человек стали участниками вакцинации.