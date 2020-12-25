В Хабаровском крае не поднимут цены на тепло

Минувшая неделя выдалась напряжённей обычного. Во-первых, коронавирус никуда не делся, краевой власти приходится следить за наличием свободных коек, лекарств, заниматься вакцинацией. Но нужно выполнять и поручения президента.

Региональное правительство определилось с тарифами на тепло. Для большинства жителей края они не вырастут в будущем году.

В правительстве утвердили предельные максимальные тарифы на тепловую энергию для населения на следующий год. Постановление об этом подписал врио главы региона Михаил Дегтярев. Согласно документу для большинства жителей края тариф на тепло не изменится и составит, как и в этом году, 2744,09 рубля за 1 Гкал.

Как уточнили в профильном ведомстве, с 1 июля 2020 года тариф на тепловую энергию для жителей районов Крайнего Севера составляет 1786,55 руб./Гкал, для других районов – 2744,09 руб./Гкал (с НДС). По новому постановлению большинство жителей края будет платить 2744,09 рубля за 1 Гкал весь следующий год. Для жителей районов Крайнего Севера тариф на тепло со второго полугодия 2021 года составит 1854,44 руб./Гкал.

«Предельные максимальные тарифы на тепловую энергию губернатор утверждает ежегодно. Это одна из тех мер, которые краевые власти предпринимают, чтобы ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги. По предельным тарифам плата за отопление и горячую воду рассчитывается, если экономически обоснованный тариф больше этого уровня. Таким образом, благодаря предельным тарифам граждане оплачивают от 17 до 99 процентов стоимости тепловой энергии, а всю оставшуюся разницу коммунальным компаниям компенсируют из краевой казны. В 2020 году на это выделено 2,9 млрд рублей, в бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд рублей», - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Напомним, в 2020 году правительство Хабаровского края выделило 4,6 млрд рублей на сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги. Эти средства направлены на возмещение убытков предприятиям за реализацию по предельным тарифам не только тепловой, но и электрической энергии, а также на выплату компенсаций жителям края.

Если сверять реалии со словами президента России, прозвучавшими на ежегодной пресс-конференции, то Хабаровский край отстающим назвать никак нельзя. Напротив, вскоре после пресс-конференции в регионе уже были готовы доказать и словом, и делом: работа идёт.

«Самое главное в развитии первичного звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить стопроцентную доступность для граждан медицинских услуг. Я вижу, что здесь хватает очень много вопросов, которые требуют очень быстрого решения. Этим мы и будем заниматься в первую очередь», - отметил президент страны Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней пресс-конференции.

По словам российского лидера, реформирование этой сферы начнется с 1 января 2021 года, и общие затраты на эти цели составят около 500 млрд рублей.

Хабаровский край впишется в общероссийскую тенденцию с собственной программой модернизации первичного звена здравоохранения. Распоряжение об этом врио губернатора Михаил Дегтярев подписал 15 декабря.

«Побывав во всех городах и районах Хабаровского края, вижу, что оказание медпомощи на самых начальных этапах - то, что и называется первичным звеном, - сильно хромает. Чем дальше от краевого центра, тем сложнее людям сдать элементарные анализы, получить справку о состоянии здоровья, пройти профилактический осмотр. Элементарно не хватает врачей, фельдшеров, сложно добраться до ближайшего медпункта. А ведь любое заболевание важно выявить на начальной стадии, вовремя пройти детальное обследование и начать лечение. Особенно ярко это проявилось в условиях коронавирусной угрозы. Поэтому мы приняли программу модернизации первичного звена и будем дополнять ее с точки зрения обеспечения кадрами», - сообщил Михаил Дегтярев.

Предварительно программа была вынесена на обсуждение депутатам регионального парламента – это случилось впервые. Также свое «добро» дало Министерство здравоохранения РФ.

Разработке программы предшествовал аудит медицинских организаций по всей территории региона. Выяснилось, что помещения детских поликлиник изношены в среднем на 64%, взрослых – на 58%, амбулаторий, районных больниц и ФАПов – на 80%.

В программе модернизации – 40 объектов, более 1200 единиц современного оборудования. За пять лет по линии первичного звена медицинского обслуживания будет дополнительно направлено 8,1 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 7,1 млрд рублей – поступит из федерального бюджета.

Новое выражение в нынешних пандемических реалиях - вакцинация от коронавируса. Россия стала первой страной, где сделали вакцину от новой инфекции. Первые партии уже поступили в регионы.

Хабаровский край уже получил две партии препарата «Спутник V» - 400 и 700 доз. По данным краевого министерства здравоохранения, до конца года ожидается поставка еще более чем 17 тысяч доз двухвекторной вакцины.

Первыми в процесс массовой иммунизации включились медработники инфекционных госпиталей, работающие с зараженными пациентами. Всего в регионе более 3 тысяч таких специалистов.

Регион намерен наращивать темпы вакцинации, и это - выполнение поручения президента Владимира Путина.

Поддержат в крае и детей-сирот. Законодательная дума края приняла закон о предоставлении социальной выплаты на покупку жилья детям-сиротам. Проект документа на рассмотрение парламентариев был внесен врио Дегтяревым. Закон предусматривает введение нового механизма обеспечения детей-сирот жильем. На покупку квартир в собственность им будут выделяться средства из краевого бюджета.

Как напомнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, ранее согласно краевой программе для детей-сирот квартиры закупались на вторичном рынке, а также строились новые дома. С января 2019 года правила предоставления жилья детям-сиротам изменились: количество квартир для данной категории граждан не может превышать 25 процентов в одном доме. Это существенно ограничило возможности краевых властей по предоставлению квартир именно за счет строительства МКД.

«Врио губернатора Михаил Дегтярев предложил разработать новый механизм по обеспечению детей-сирот жильем. Теперь помимо покупки и строительства квартир за счет государства краевой закон, в качестве дополнительной меры, предусматривает возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья в собственность. Деньги смогут получить лица из числа детей-сирот, которые достигли возраста 25 лет и достаточно приспособлены к самостоятельной жизни. Оценивать адаптацию будет специальная комиссия», - сообщили в министерстве.

Размер социальной выплаты будет рассчитываться по формуле 36 кв. метров, умноженных на среднерыночную стоимость 1 кв. метра жилья в регионе. Сейчас формируется список детей-сирот, которые попадают под действие нового закона. По предварительным подсчетам, это более 1 тыс. 100 человек. В 1 квартале 2021 года с ними свяжутся представители министерства и расскажут, какие документы необходимо предоставить для получения социальной выплаты. На будущий год в краевом бюджете на обеспечение жильем детей-сирот заложено боле 556 млн рублей.

И о подарках

Сперва - о подарках для чиновников, приготовленных врио Дегтярёвым. Они без новогоднего настроения.

Почти все главы муниципальных образований края получили папки, в которых аккумулированы обращения граждан в Instagram.

«Если люди пишут в мой аккаунт, это означает, что вопрос их очень волнует, но на местном уровне они его решить не могут либо не верят, что без указания «сверху» что-то будет сделано. Яркий пример мы видели во время личного приема граждан, который прошел с участием заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. Жительница района им. Полины Осипенко пожаловалась на длительное отсутствие освещения на улице. Когда ее спросили, обращалась ли она к главе поселения, ответила – нет, лучше сразу писать губернатору или в прокуратуру. Это сигнал для исполнительной власти на местах», - объяснил новый формат врио губернатора.

Он подчеркнул, что 2020 год был непростым, но, несмотря на сложности, есть определенные успехи. В частности, Михаил Дегтярев отметил своевременное утверждение бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность, будучи при этом достаточно сбалансированным.

«По моему поручению правительство края завершает подготовку плана первоочередных действий, направленных на стабилизацию и восстановление отраслей экономики, малого бизнеса, здравоохранения, поддержку занятости населения края в 2021 году, - сообщил врио губернатора. - Особое внимание – ситуации с ценами на продовольствие, лекарства, бензин и дизельное топливо».

Михаил Дегтярев напомнил, что во время его поездок по районам края главам муниципалитетов было дано более двухсот поручений. Наибольшее их количество пришлось на Верхнебуреинский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы. На сегодняшний день выполнены 99, еще 109 остаются на контроле.

Врио губернатора Дегтярёв - тут надо напомнить - занимался профессионально фехтованием. Поэтому в числе новогодних подарков на минувшей неделе было снаряжение для фехтовальщиков.

Средства на приобретение четырех дорожек для фехтования и аппаратов для фиксации уколов будут выделены Федерации фехтования Хабаровского края. Об этом врио губернатора сообщил во время проведения мастер-класса для воспитанников отделения краевой школы Олимпийского резерва. Он прошел на тренировочной базе в спортивно-стрелковом комплексе стадиона им. Ленина в Хабаровске.

По просьбе тренера - мастера спорта по фехтованию Сергея Никуляка - Михаил Дегтярев также принял принципиальное решение о выделении хабаровским саблистам помещения и тренировочного времени в краевом дворце единоборств «Самбо». Его открытие планируется накануне Нового года.

А во Владивостоке во время проведения Совета при вице-премьере российского правительства – полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Дальневосточный полпред передал всем губернаторам округа символические шары с предновогодними желаниями детей из их регионов.

Михаилу Дегтяреву выпало исполнить детские мечты двух ребят из Хабаровска. 16-летняя Екатерина попросила у Деда Мороза путевку в международный центр "Океан". Во втором шарике было желание 13-летней Александры, которая мечтает о планшете.

- Однозначно, дети встретят этот праздник с подарками, о которых мечтали, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.

Благодаря новогодней акции «Ёлка желаний» подарки от руководства макрорегиона получат дети с непростой судьбой.

Напомним, акция организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Проекту по сбору новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии, детей из малообеспеченных и многодетных семей дал старт президент России Владимир Путин.

Евгений Постышев