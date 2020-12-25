ТЮЗ успешно существует благодаря деятельности хабаровского юриста

Главная определяющая - это совокупность буквоедства, страстности и жгучего желания справедливости

Хабаровский ТЮЗ – театр особый. Как говорят московские критики, благодаря этому театру можно ставить красный флажок на карте от Красноярска до Тихого океана. Театр золотомасочный, особый, оправдывающий свой слоган: «Театр умного зрителя».

Казалось бы, на руках должны были носить артистов хабаровчане, однако на протяжении нескольких лет энергия тратится на суды. Слишком лакомый кусок – здание бывшего Дворянского собрания и два доходных дома Кровяковых, расположенные в самом сердце исторической части Хабаровска. Все здания - памятники архитектуры.

И если бы не помощь компании "Гордейчик и партнёры", а точнее, Алексея Гордейчика, кто знает, как сложилась бы судьба звездного ТЮЗа.

Детские спектакли с пивным душком

- Мы отбиваться умеем, - говорит Анна Якунина, директор Хабаровского ТЮЗ, и тут же с благодарностью вспоминает юриста Алексея Гордейчика.

Собственно, пять лет назад именно он и поднял шум в средствах массовой информации и социальных сетях, после чего прокуратура Хабаровского края начала проверку пивного ресторана «Демократия», тогда расположенного в здании краевого Театра юного зрителя.

По его словам, в 90-е годы Виктор Ишаев, губернатор Хабаровского края, разрешил учреждениям культуры «для поддержания штанов» сдавать часть служебных помещений в аренду под кафе. Но позже, замечает Алексей Гордейчик, тот же губернатор почему-то решил, что эти помещения, изначально освобожденные клиентом до наступления «лучших времен», театру вообще без надобности, и постановил продать часть памятника архитектуры федерального значения.

Помещение театра было, в конце концов, приватизировано на третьих лиц.

- В итоге получилось, что это не памятник архитектуры, а коммунальная квартира, - считает юрист. – Владельцу этого помещения нужны водочная лицензия и больше посадочных мест.

Новый владелец помещения поставил внутри исторического здания пивоварню и активно начал судиться с театром, жалуясь, что водопроводной воды для варения пива не хватает.

Только представьте себе: вы приводите своего ребенка приобщиться к Мельпомене, а в театре устойчивый запах пива в лучшем случае. В худшем – амбре продуктов брожения. «Запах был похож на вонь от сгнившей свеклы», - политкорректно жаловались работники ТЮЗа и, кстати, родители юных зрителей.

- Алексей хорошо качнул эту ситуацию, более того, мы грамотно выставили претензии, - отметила Анна Якунина. - Потом мы судились из-за крыши. Владелец этого кафе, которое поменяло специализацию и название, был обязан поучаствовать в капитальном ремонте крыши.

Здание историческое. Это не просто капитальный ремонт, это, по сути, дорогостоящие реставрационные работы.

- Владелец кафе стал уклоняться от уплаты своей доли в капитальном ремонте. Благодаря Гордейчику миллион он заплатил. Алексей очень деятельный человек и очень квалифицированный специалист. Он до сих пор занимается нами. Сейчас у нас две тяжбы.

Дворовые страсти

Этот скандал произошел в тот год, когда хабаровский ТЮЗ выиграл национальную премию «Золотая маска».

Рядом с театром построили элитную жилую «свечку». В итоге театр стал делить дворик с жителями жилого дома. Там ставили автомобили сотрудники ТЮЗа, оттуда выезжал гастрольный автобус и грузовик с декорациями, там же оставляли машины жильцы дома.

Хозяева соседней новостройки построили подземную парковку под двором театра и стали утверждать, что по закону хозяин подземной парковки владеет и территорией над ней. Ну и пометили территорию столбиками, огородив место для постройки.

- Эти парковочные места лихо перепродали, появилось новое лицо, которое предъявило нам претензии. Впереди очередные разбирательства. Недавно завершился еще один процесс. Хозяева подземной парковки, построенной под театральным двориком, почему-то решили, что мы заливаем их со своего водовода и этим препятствуем эксплуатации парковки. От них отбились, - уточнила Анна Якунина, директор ТЮЗа.

Так технические помещения театра отошли под кафе и были приватизированы, власть озаботилась улучшить положение детского театра и способствовала, чтобы «жирный кусок» земли в центре города, в том числе и на бывшем участке земли ТЮЗа, был передан нужной фирме под строительство жилого дома. Театру же была обещана пристройка с техническими помещениями, пошивочными мастерскими, складом под декорации и гаражом, одним словом, большое красивое здание.

- При этом забыли все, что после строительства участок земли переходит в собственность жильцов. В итоге получилось, что вся эта большая земельная площадь, которая была за театром, уходит в пользование жильцов многоквартирного дома, - пояснил Алексей Гордейчик.

Все это привело к конфликту, в результате которого появилась угроза, что двор перегородят и ни гастрольный автобус, ни грузовик с декорациями просто не смогут выехать из гаража.

- Если бы наши правоохранительные органы более вдумчиво относились к своим обязанностям, этого конфликта бы не было, - уверен Алексей. - Сегодня получается, что тот земельный участок, который отмежеван ТЮЗу, накладывается на тот участок, который принадлежит дому. Там-то и были зарегистрированы парковочные места за третьим лицом. Строгой юридической мотивировки, которая бы поддавалась рациональному анализу, нет. Такие судебные решения один деятель называет коррупционно ёмкими, я же называю просто – странными. Конечно, это я не брошу. Вот так и получается, что непродуманными волюнтаристскими решениями рушат городскую среду.

Культурные тяжбы

Собственно, конфликт начался гораздо раньше. Был определен срок достройки здания с техническими помещениями и гаражом для ТЮЗа. Прошла эта дата, прошел год, а здания как не было, так и нет.

- На этом этапе я подключился к решению проблемы. В итоге мы обязали застройщика построить здание ТЮЗу, оно появилось даже раньше жилого дома. Помимо этого, суд обязал строительную компанию за неисполнение судебного акта выплатить судебную неустойку.

Это было впервые в России.

- Благодаря Гордейчику на деньги, полученные за неустойку, мы купили автобус. Конечно, у нас отношения не безвозмездные, но когда видит возможность, наши расходы он возмещает в виде компенсации от моих оппонентов. Он не только нам помогает, сотрудничает и с Гродековским музеем, - уточнила Анна Якунина.

Там история похожа на театральную, но связана она не с Ишаевым, а с бывшим мэром Александром Соколовым.

- Помните у Булгакова? «Люди как люди. Квартирный вопрос только испортил их».

Тургенева, 88. Бывшие пивоварни. Архитектурный памятник. Рядом - Археологический музей, подразделение Гродековского музея. Соколов в преддверии своего ухода продает с торгов памятник архитектуры человеку, мало связанному с Хабаровском, постоянно проживающему в Магадане, за 28 миллионов рублей.

- Чиновники ему говорили: «Ну что там! Культурное обременение снимешь, снесешь дом, возведешь новостройку». В итоге культурное обременение снять не получилось. Но со зданием покупателю перешел и земельный участок, по которому проложена дорога к гаражу Архитектурного музея. Часть участка подходит к пристройке к зданию Музея археологии, - рассказал юрист.

Теперь уже владелец здания бывшего пивоваренного завода, памятника архитектуры, стал требовать снести музейные гаражи.

- Благо, что человек оказался порядочным. Мы пытаемся найти компромисс. Здесь так же - если бы не было странного решения чиновников, не было бы и конфликта.

Между Сциллой и Харибдой

Компания «Гордейчик и партнёры» известна тем, что, пожалуй, чуть ли не единственная в Хабаровске занимала серьезное место в рейтинге информационного портала «Право.ru».

- Для чего нужны юристы?

- Я понимаю, что у народа представление о юристах, как о дармоедах. Помимо примеров с ТЮЗом и с Гродековским музеем, у меня море практики. Я практикую уже лет двадцать. За это время набралось большое количество и спасенных предприятий, и решенных проблем. Кому-то удавалось помочь, кому-то не удавалось, но я всегда старался помочь из своего представления о хорошем и не хорошем, о верном и не верном. Как римляне говорили: «Высшее право - высшая несправедливость!». Однако они говорили и то, что закон есть искусство борьбы за справедливость. Между Сциллой и Харибдой мы, юристы, и существуем. С одной стороны, за это нас не любят, мы буквоеды, люди процесса, люди процедуры – все должно быть правильно, все должно быть по закону, а не по-человечески, как некоторые любят. С другой стороны, возникают ситуации, когда нормально решить проблему невозможно. Просто люди не могут договориться. Вот тогда и решением этих споров начинают заниматься юристы. Умные люди нанимают юристов, чтобы не попадать в спорные ситуации.

К сожалению, у нас любое стремление к компромиссу воспринимается как проявление слабости.

В самом начале профессионального пути Алексей начал заниматься спорами в энергетике. В то время был пик неплатежей и жесткая позиция Чубайса, который не платил транспортным компаниям. У него была присказка: «Мы за сопли, т.е. высоковольтные линии, не платим!».

- В одном из первых дел натоптали дороги в банки, которые не списывали деньги по исполнительным листам, а тут начали списывать. Соответственно, наши «состоятельные друзья» начали понимать, что эту проблему нужно решать. Приехал как-то на предприятие, которое находилось на севере Хабаровского края. Зарплату тогда выдавали в кассах. Смотрю – очередь. Мужики жаловались, что их второй раз срывают получать деньги. И тут до меня доходит, что это - моя заслуга. Хоть как-то сработала судебная система, было два денежных транша. Тогда я понял, что суть моей профессии – в помощи людям.

Юрий Вязанкин