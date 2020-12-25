Дегтярев отменил повышение тарифов на вывоз отходов

В Хабаровском крае не будет увеличения тарифов на вывоз бытового мусора. Такое решение принял врио губернатора Михаил Дегтярев.

Единый тариф на услуги регионального оператора, действующий с 1 декабря 2020 года, - 4,03 руб. за квадратный метр для многоквартирных домов и 5 рублей за один квадратный метр для индивидуальных жилых домов. К слову, только один оператор определен в крае. Он действует на территории зоны деятельности № 1, в которую входит Хабаровск и район имени Лазо. Всего же в регионе шесть легальных точек, где аккумулируются твердые коммунальные отходы.

По мнению Дегтярева, пока не стоит принимать скоропалительных решений относительно повышения тарифов. Следует разобраться во всем: в наличии нужных полигонов, стоимости транспортировки, мониторинге управляющих компаний.

Хороший хозяйственник сначала взвесит все «за» и «против», учтет интересы всех сторон. А потом уже решит, что и как именно делать. Глава региона это прекрасно понимает, поэтому и принял решение о заморозке цен на вывоз отходов.

«Мы полностью поддерживаем инициативу врио губернатора о приостановлении действия «мусорной реформы» на территории края. Причина проста – при ее подготовке не был урегулирован ряд вопросов. В частности, у бизнес-сообщества много вопросов по тарификации (не учтены расход топлива в зимнее время, вывоз отходов из труднодоступных мест, привлечение дополнительного количества грузчиков при превышении нормы загрузки контейнеров и т.п.). Второй важный фактор – сегодня множество компаний в сфере вывоза мусора имеют большое количество техники, приобретенной в лизинг либо в кредит, у них много работников. И непродуманное внедрение реформы просто остановит деятельность целого ряда предприятий малого и среднего бизнеса, чего допускать нельзя», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников.