Противотуберкулёзный диспансер в Хабаровске получит федеральное финансирование

Правительство России дополнительно профинансирует модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

федерального округа получат дополнительные средства на создание и модернизацию социальной инфраструктуры. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На эти цели из федерального бюджета выделят 1,79 млрд рублей: 1,27 млрд в 2021 году и 525 млн в 2022-м. Деньги пойдут на строительство противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске, онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре, современной районной больницы в Елизово (Камчатский край).

Также планируется завершить несколько спортивных объектов, в их числе – центры сложнокоординационных (гимнастика, спортивная акробатика) и игровых видов спорта в Комсомольске-на Амуре. Дополнительное финансирование поступит на социально-культурный центр в посёлке Токи (Хабаровский край) и несколько образовательных учреждений в Приморском крае.

Всё это увеличит доступность медицинского обслуживания, позволит улучшить спортивную и образовательную инфраструктуру в регионах ДФО, что в свою очередь поможет повысить качество жизни людей, живущих на Дальнем Востоке.