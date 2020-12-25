В Хабаровске открылась ярмарка женщин-предпринимателей

В торговом центре «Экодом» открылась ежегодная выставка-ярмарка изделий ручной работы «Сделано мамой – сделано в России!». В программе мероприятия: творческие мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы и лотереи с призами. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Счастливое детство».

Ярмарка продлится до 26 декабря. Она организована хабаровским региональным отделением всероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ЦОУ «Мой бизнес».

«Сделано мамой – сделано в России!» является проектом федерального комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Цель проекта – популяризация и развитие семейного, женского и молодежного предпринимательства.