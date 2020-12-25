Будить жителей хабаровских бараков будут громко и бесплатно

В Хабаровске раздают пожарную сигнализацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Региональное правительство закупило для краевой столицы 740 нестационарных датчиков дыма. Накануне состоялся противопожарный рейд, в котором приняли участие специалисты городского управления ГО и ЧС, сотрудники МЧС, а также комитета по управлению Железнодорожным районом.

Они провели профилактические беседы с жильцами, выдали им памятки о пожарной безопасности и вручили пожарные извещатели. Как рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, сейчас в городе наметилась тенденция к снижению количества пожаров и людей, пострадавших в них. По сравнению с прошлым годом — на 10%.

«Пожары имеют сезонный характер. В частности, их увеличение ежегодно фиксируется с наступлением отрицательных атмосферных температур, когда жители начинают активно использовать печное отопление, электроприборы, в том числе – самодельные, которые сильно нагружают электрические сети старых домов», — сказал он.

Теперь в ходе профилактических рейдов сотрудники мэрии будут раздавать горожанам переносные датчики дыма. Это технические устройства, работающие от батарейки, предназначенные для информирования о задымленности помещения. Как только прибор улавливает дым, сразу начинает издавать громкий тревожный звуковой сигнал, который способен разбудить человека или обратить его внимание на задымление.

«Потребность города в таких извещателях составляет 2,5 тысячи штук – чтобы закрыть все «болевые точки» в бараках. Поэтому вопрос о приобретении дополнительной партии устройств за счет средств бюджета города будем поднимать в первом квартале 2021 года», — сказал Андрей Акимов.

Партия приборов, переданная правительством Хабаровского края, в ближайшие дни будет распределена между комитетами по управлению районами. До нового года специалисты в ходе противопожарных рейдов постараются раздать как можно больше устройств населению, проживающему в ветхих и индивидуальных домах, чтобы обезопасить их в праздники.