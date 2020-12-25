Массовый дизлайк: соцсети завалили жалобами хабаровскую власть

В мэрию поступило 7 тысяч обращений, всего же в крае собрано 15 тысяч жалоб, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

В топе — 5 сфер повышенного интереса жителей: здравоохранение, работа общественного транспорта, ремонт и содержание дорог, ЖКХ и образование.

Лидером хабаровского «горячего» списка стало здравоохранение. Чаще всего горожан беспокоили вопросы лечения больных COVID- 19, доступности лекарств в аптеках и качества оказываемой медицинской помощи.

За 2020 год через специальную систему «Инцидент-Менеджмент» в Хабаровском крае поступило 15 тысяч сообщений. Активно задавали вопросы и делились своими проблемами жители Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Николаевского и Хабаровского районов.

Напомним, что «Инцидент Менеджмент» — программа, предназначенная для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. В Хабаровском крае она работает с 2018 года. В декабре 2020-го «Инцидент Менеджмент» перешел под контроль Центра управления регионом (ЦУР), задачей которого является обеспечение быстрой и эффективной коммуникации между жителями региона и властью.

Для прямого диалога и получения ответа на свой вопрос достаточно оставить комментарий в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и «Twitter» на официальных страницах властей или на открытых информационных интернет-площадках.