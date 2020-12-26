В Хабаровском крае выпустили учебник по нивхскому языку

Увидели свет два уникальных издания - учебные пособия по нивхскому языку (амурский диалект) для второго и третьего классов

Эти книги завершили линейку учебных пособий по изучению амурского диалекта нивхского языка. Это не просто событие. Это подарок всему нивхскому народу, живущему на Амуре и на Сахалине.

Ранее были выпущены пособие для четвертого класса и букварь. Это учебные пособия нового поколения, соответствующие сегодняшнему образовательному стандарту.

- Мы стали инициаторами этого проекта. Предпечатную подготовку пособий организовала наша Ассоциация. Издательство "Просвещение" из Санкт-Петербурга выпустило книги на деньги краевого бюджета. Теперь нивхи обеспечены учебными пособиями, - рассказала Марина Одзял, глава Ассоциации коренных малочисленных народов Ульчского района Хабаровского края.

Автор учебного пособия за второй класс – Альбина Юшкина. Она аутент, носитель нивхского языка, долгое время работала учителем. Живет в маленьком селе Нижнее Пронге Николаевского района.

Учебное пособие для третьего класса подготовила Марина Тымина, кандидат исторических наук. Она же автор пособия для четвертого класса, вышедшего ранее.

В рамках проекта Ассоциация выплатила небольшой гонорар авторам, возила их на семинары и курсы, непосредственно работала с редакцией издательства.

При этом тираж учебных пособий мизерный. Региональное министерство образования и науки взяло на себя обязательство обеспечить пособиями только школьников, то есть тираж составил около 130 экземпляров. А что делать взрослым, которые хотят выучить свой родной язык?

Так как не было учебных пособий во многих школах, родной язык преподавался факультативно. Теперь школы вправе поменять программу и ввести нивхский язык как предмет.

Ждали эти учебные пособия и сахалинские нивхи. Они будут адаптировать эти книги к сахалинскому диалекту.

Эти загадочные нивхи

Стоит напомнить, что нивхи – один из древнейших народов на Земле. Они появились на Дальнем Востоке задолго до Ледникового периода. Когда уровень мирового океана поднялся, Сахалин стал островом, а пролив Невельского разделил народы на амурских нивхов и сахалинских.

В нивхском языке нет прилагательных, зато есть огромное количество существительных, обозначающих разновидности тюленей и рыб, а также числительные, предназначенные специально для счета лодок, сетей или связок корма для собак. Он не похож на другие языки и стоит в языковом мире особняком, считаясь изолированным.

Происхождение нивхского языка и его связь с другими языками остается для ученых загадкой. Согласно наиболее общепринятой точке зрения нивхский язык является изолированным и не входит ни в одну известную языковую семью.

На сегодняшний день прародиной нивхского языка считается бассейн рек Уссури и Сунгари, откуда язык распространился вниз по Амуру до Амурского лимана и далее на Сахалин.

Амурские и сахалинские диалекты сильно отличаются друг от друга. При встрече люди, говорящие на этих диалектах, скорее всего, не поймут друг друга. Но между диалектами нивхского языка все же очень много общего, и далеко не все исследователи, так же, как и сами носители, готовы определять их как отдельные языки.

На амурском диалекте говорят не только на Амуре, но также и в северо-западной части Сахалина. Большая часть носителей амурского диалекта проживает на Сахалине в поселке Некрасовка.

"У нивхского народа владеющих родным языком (амурский диалект) осталось меньше десяти человек. Этим людям, которые являются аутентами, всем под 80 лет. Сколько они еще проживут? Пять лет? Дай Бог, чтобы они прожили еще лет десять и более. Поэтому сейчас мы прилагаем все усилия на то, чтобы выпускалось больше литературы, чтобы языки коренных народов были популярными. Мы даже поощряем детей подарками за то, что они занимаются родными языками. Тут, наверное, все средства хороши, - считает Марина Одзял. - У меня, конечно, есть мечта, чтобы сделать и для негидальцев учебные пособия для 1–4 классов. Лингвисты согласны, но это же ученые, и им нужен человек, который бы мог распределить учебный материал по классам. Потому, что необходимо учитывать возрастные детские психологические особенности, а ученые не педагоги, они просто лингвисты. Здесь нужен целый коллектив педагогов, аутентов, ученых, которые бы смогли составить нужную «линейку» учебников, но на сегодня возникают сложности в том, что у нас в Ульчском районе аутентов уже нет ".

На очереди в марте 2021-го – завершение линейки учебных пособий по ульчскому языку. Тогда и завершится проект Ассоциации коренных малочисленных народов Ульчского района Хабаровского края, начатый в 2016 году при финансовой помощи компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Звучите, родные языки

Кстати, полностью закрыта линейка учебных пособий по нанайскому языку. Об этом рассказала Анна Мамонтова, специалист отдела общего образования министерства образования и науки Хабаровского края.

- К сожалению, процедура включения изданий в федеральный перечень очень сложная, дорогостоящая. Для того чтобы учебное пособие включили в перечень учебников, для этого должна быть произведена федеральная экспертиза, которая стоит очень дорого. Но федеральная экспертиза не может быть произведена без региональной. Пока решения провести экспертизы не принято. Рассматривается этот вопрос на самом высоком уровне. Я надеюсь, что какие-то послабления по отношению к пособиям по изучению языков наших коренных народов будут.

Но это сегодня стоит на контроле у министерства, возможно, что наши учебные пособия когда-нибудь станут учебниками. На сегодняшний день это не учебники, а учебные пособия.

- Родной язык изучается только факультативно?

- Нет. 837 детей изучают его предметно. Больше всего изучают дети нанайский язык, это самый многочисленный коренной этнос. Очень интересно преподается эвенский язык в селе Арка Охотского района. Там изучают родной язык предметно с 1-го по 9-й класс. Больше полутора тысяч – факультативно во внеурочное время.

Удэгейский язык преподается в основном факультативно и внеурочно. Но в одном классе один ребенок изучает его предметно. Эвенкийский язык преподается предметно. К сожалению, есть сложности с преподаванием негидальского языка.

Все зависит от того, какое решение принимает директор школы. Учебный план утверждается руководителем образовательной организации. Естественно, в приоритете остается выбор родителей.

- Понимают ли сегодня родители важность изучения родного языка как одного из главных факторов его сохранности?

- Сказать, что не понимают, я не могу. Судя по количеству детей, изучающих родные языки, мы не видим на протяжении пяти лет тенденцию к снижению. Все довольно стабильно. Единственное, что сегодня большая часть приходится на факультативное изучение языка во внеурочное время.

- А как бы вы оценили состояние учительских компетенций?

- Педагогический состав остается стабильным. Мы собираем статистку по каждой школе. В основном это педагоги с большим опытом и стажем больше двадцати лет. Это костяк, люди, которые сами отлично владеют родным языком, а потом и сами его изучали, когда он преподавался в институтах. Много учителей, закончивших Хабаровский пединститут по специальности «Родной язык». У нас очень мало молодых специалистов, но они тем не менее есть.

- Нет ли в планах «активизации» подготовки учителей родного языка в ПиТОГу, например, или в Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме?

- В ПиТОГУ есть кафедра декоративно-прикладного творчества. К сожалению, в крае сегодня нет образовательных организаций высшего и среднего звена, которые готовят учителей родного языка. Единственное, что сегодня реализуется в Николаевском техникуме и в педагогическом колледже, модули по методике преподаванию родных языков. Стоит вопрос, как работать над этой проблемой. К сожалению, специалистов по родным языкам мы на территории края не готовим. Сегодня мы можем оказывать поддержку студентам из числа КМНС. В Николаевске из 81 студента техникума 17 обучаются на педагогическом профиле. Это те дети, которые по окончании обучения приходят в школы. Это дети из семей, в которых говорят на родном языке. Здесь не все потеряно. Мы сотрудничаем с университетом имени Герцена. Есть три целевика из Хабаровского края, которые учатся в этом заведении на преподавателя родного языка.

- Поднималась ли проблема изучения орочского языка?

- Из восьми народов, для которых историческая Родина – Хабаровский край, только орочи не изучают в школах родной язык. В последние годы ничего не разрабатывалось по этому языку. В фондах библиотек есть и словари, и разработки, созданные очень давно.

- То есть орочский язык не безвозвратно утерян?

- Я думаю, что нет, конечно. Все можно восстановить. Над этим мы работаем.

Юрий Вязанкин