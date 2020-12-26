В Хабаровске воспитанники «петрынинского» центра сделали важные открытия

Открытия воспитанников Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ключевом деле «Народу, вставшему за Родину стеной», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и завершающем год Памяти и Славы в России.

«У меня главная роль – защита Родины»

- У нас в Центре прошло ключевое дело про Великую Отечественную войну. Ребята ставили сценки из военной жизни, очень интересные и захватывающие. На сцене не было никаких улыбок, сразу видно, что все вжились в роль. Оформление и костюмы были правдоподобными. Сюжет был интересным. Когда пели песню, у меня аж мурашки по коже побежали.

- Неплохо вышло и у меня как у актера. Ключевое дело мне понравилось, потому что оно связано с военной тематикой. Наши деды и прадеды защищали нашу Родину, и мы на ключевом деле как бы это вспоминаем. У меня главная роль – защищать всю деревню от врага. Это главное – защищать Родину. Думаю, я с друзьями выступил хорошо, ведь партизаны единым фронтом били врага и со всем советским народом его победили, среди них были дети, молодежь, старики, подростки, семьи.

- Для меня такой опыт был первый раз. И на сцене я выступала только раз в жизни (это было в 3 классе). Я только недавно учусь в этой школе, и жизнь меня не готовила к тому, чтобы выступать на ключевом деле, но пришлось, так как не хотелось подводить коллектив и преподавателей.

- Смотрели фильм «Брестская крепость». Мне он очень понравился, и я по-другому посмотрел на свою роль. Мы вспоминали о тех, кто воевал, простых мальчишках, таких, как мы.

«Дети отдают взрослым то, что получают от них»

- Мы взяли поэму «Василий Тёркин». В Центре многие даже не верили, что мы сможем справиться с текстом. Учить нужно было много, планка была высокой, и нам до неё нужно было дотянуться. Мы научились преодолевать трудности и верить в себя.

- Постарались слесари, здорово рассказали про танк Т-34, у них были хорошо подобраны звуки войны: взрывы, грохот. Понравилась такая их дружная организованность.

- Работа на репетиции прошла огромная, мы репетировали каждый день. Оно и понятно, ведь война – это катастрофа, от которой не остается и следа для хорошей жизни. У 7 «Б» была тема «В тылу». Они рассказали, как в военное время работали дети в мастерских, помогали родителям, делали снаряды, пекли хлеб, помогали нуждающимся.

«Открыл в себе доверие к одноклассникам, учителям»

- Ребята в группе оказались настоящими друзьями, которые помогли в трудную минуту. Воспитатель научила нас навыкам актёрской игры, умению держаться на сцене. Выступили мы хорошо, всем ребятам в Центре понравилось. На следующий день мы пили чай с малиновым вареньем и обсуждали наше выступление.

- Мальчишки из деревообработки рассказали про разведчиков прямо как в жизни, у них все движения и мимика были правдивыми. Все было захватывающе, по-военному. Я открыл во взрослых то, что они много знают и могут об этом интересно рассказать.

- Мы рассказывали о танковом сражении под Прохоровкой, о «битве моторов». Узнал много о Великой Отечественной войне и что танкисты горели в танках, но не отступали. Наш танк Т-34 был самым лучшим и маневренным, поэтому эта боевая машина смогла победить немецкие танки.

- Друзья у меня верные, и на них можно положиться. Это я и так знал. Но очень меня удивил наш мастер Сергей Захарович, который своими руками сделал часы для спектакля. Они были сделаны из дерева и были очень красивыми. Настоящие часы с кукушкой. Они украсили сцену во время выступления.

«Постановка нас всех сдружила - и ребят, и взрослых»

- Я знаю, что у многих деды и прадеды воевали ради того, чтобы мы жили в мире. Постановка «Шёл солдат во имя жизни!» нас всех сдружила, и ребят, и взрослых.

- Наше выступление было про блокаду Ленинграда. Всем понравилась печка, которую сделали мы сами. И сцена, в которой дети около нее ждали, когда придёт дедушка и принесет покушать.

- Я даже не думала, что шестиклассники так смогут выступить, это же их первое выступление. Оно у них было замечательное. Мне понравилось, как шестиклассники спели песню о маме, и ещё мне больше запомнилось, как они сделали небольшую сценку про маму и детей, как на сцене нарисовали плакат про детей войны.

«Бросил курить, стал заниматься спортом»

- Большой интерес к ключевому делу у меня появился благодаря нашим преподавателям, а именно Ольге Викторовне и особенно Элеоноре Кирисовне, она помогала составить сценарий и сценку. Таких преподавателей, как Ольга Викторовна, у меня не было, мастер относится к нам как к взрослым, мне это очень нравится. У меня хороший коллектив, очень добрый, нет конфликтов. Всегда советуемся и все решаем вместе. Бросил курить, стал заниматься спортом. Все взрослые отзывчивые, добрые, помогали мне с любыми проблемами. С педагогами у меня хорошие взаимоотношения. Они меня тоже поймут, выслушают и поддержат.

- Открыл в себе, что неплохо справляюсь на музыке, хороший звукорежиссер и на меня можно положиться в плане включения музыки.

- Мне очень понравилось, прям сильно, и я очень жду следующего ключевого, хочу еще выступать. Выступали, прям как на настоящей войне. Настоящие костюмы, оружие, все как будто очутились в лесу во время войны. Парни сыграли классно!

«Взрослые к каждой мелочи подходят с трепетом»

- Взрослые очень хорошо и качественно готовятся к ключевому делу и вообще ко всему, к каждой мелочи они подходят с трепетом и хотят, чтобы все было идеально и прекрасно. Мои педагоги самые-самые лучшие в мире и без них нельзя. Мне понравилось мое выступление и мне понравилось то, что мои одноклассники лучшие актеры и верные друзья. Спасибо Центру Петрынина!

- Детям войны было трудно и тяжело. На их долю выпали страшные испытания. Как ждали писем с фронта от своих отцов. Швейная группа показала выступление о судьбе девушек во время войны. Очень хорошо играли. Я думаю, что все люди на земле достойны свободы и жизни, и никто не может это отнимать.

- Я даже не подозревала, что в блокадном Ленинграде можно было столько дней и ночей жить в голоде, холоде, да еще и выжить.

- Я поняла, что наши люди сильные, они победители, выиграли войну.

«Спасибо нашим прадедам, отстоявшим мир!»

- Мне понравилось выступление по мотивам фильма «Мальчик в полосатой пижаме» про концлагерь, про Бруно, которого играл Артём, а второго мальчика играл Данил. Они очень сильно сыграли. После их выступления мне аж захотелось посмотреть этот фильм. Очень сильно понравилось выступление. Сцена оформлена очень хорошо: колючая проволока, за которой сидел мальчик в полосатой пижаме, самолётики, с которыми играл Бруно, когда выходил гулять и виделся со своим новым другом. И было все как вживую. Очень, очень трогательно. Постановка берёт за душу, заставляет задуматься, в какое счастливое время мы живём. У нас в доме свет и тепло и много развлечений. За всё это спасибо нашим прадедам, отстоявшим мир!

Открытиями делились: Владислав Саенко, Денис Сасюк, Анатолий Подмарьков, Борис Кувшинов, Виталий Лазарев, Влад Рыбаконов, Кирилл Фурманов, Александр Румянцев, Илья Рубцов, Руслан Ольховский, Денис Кондратенко, Степан Шимкив, Руслан Суханов, Данил Плохотнюк, Данил Товпик, Максим Нечай, Константин Сергеев, Юлия Опарей, Анатолий Власюк, Дмитрий Винокуров, Савелий Вакулюк, Алекс Буркаев, Алексей Днепровский, Даниэль Пемов, Алексей Маринин, Анастасия Фирстова, Дарья Дианова, Данил Ягафиров, Татьяна Кузьменко, Виктория Аймалова, Мария Матвеенко, Марина Краснова, Кристина Межевова, Сергей Росляков, Артем Луговской, Макар Подмарьков, Станислав Железный, Данила Власенко, Дмитрий Димов, Иван Фролов, Игорь Сапрыкин, Кристина Носова, Николай Калинычев, Иван Матвеенко, Сергей Карчевский, Павел Пономарев, Никита Зюзин, Владислав Болдырев, Дмитрий Никифоров, Никита Шимко, Дмитрий Ларионов, Илья Неупокоев, Илья Киселев, Дмитрий Никифоров, Евгений Пономаренко, Виталий Носов, Дмитрий Ваулин, Ефим Воробьев, Никита Болдырев, Илья Кожевников, Алексей Беляков, Слава Шавыров, Данил Шевчугов, Данил Деринский, Максим Васильченко, Данил Скороходов, Влад Баранов, Тимур Дурницин, Артем Суворов, Алексей Орлов, Евгений Извозчиков, Данил Дарманчев, Денис Лисицин, Павел Токарев