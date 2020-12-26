Житель Хабаровского района забил односельчанина палкой и обухом

В селе Ильинка пьяный местный житель поссорился с односельчанином. Причина оказалась банальна – мужчина «стырил» кусок рыбы и две бутылки водки. Обворованный ильинец рассердился и стал избивать вора деревянной палкой и обухом от топора.

Он нанес ему не менее 23 ударов по голове и телу. Смерть жулика наступила в результате полученных травм головы и шеи, повлекших асфиксию.

На суде убийца полностью признал свою вину. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района.