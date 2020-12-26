В Хабаровске осталось 30 поклонников Фургала

Сегодня на площади Ленина собралось около тридцати участников несогласованной акции в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала. Почти два месяца сторонники «Иваныча-третьего» не митингуют в будни. Почему так – неведомо. Может, замерзли, а может, разочаровались в своем кумире.

За все время проведения несогласованных акций протеста пресечено около 500 административных правонарушений. Выписано 322 штрафа на сумму более 3,5 миллиона рублей. 41 человек приговорен к обязательным работам, 95 граждан подвергли административному аресту.

Митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур. Ибо пандемия и социальная дистанция, как-никак.