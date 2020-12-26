Принять себя: новые тканевые груди подарят хабаровчанкам

Специальный конкурс Фонда президентских грантов выиграла хабаровская некоммерческая организация «МЫ ВМЕСТЕ». Став участником проекта «Право на женственность», организация получила более 400 тысяч рублей и возможность обеспечить протезами груди 80 женщин, перенесших ампутацию.

20 жительниц региона уже успели воспользоваться такой услугой. Остальные смогут получить помощь до марта 2021 года.

Как рассказала Ирина Суркова, директор автономной некоммерческой организации поддержки онкологических больных и профилактики онкологических заболеваний «МЫ ВМЕСТЕ», проект рассчитан на два этапа. Первый – это выдача послеоперационного протеза женщинам, которые перенесли операцию по мастэктомии – удалению груди.

Второй этап – закупка протезов постоянного ношения. Некоммерческая организация планирует оказывать поддержку женщинам, которым не поставили инвалидность, из-за чего они вынуждены приобретать протезы за свой счет.

«Сейчас нужно пройти немало инстанций, чтобы доказать необходимость получения протеза. Для этого необходимо обязательно получить инвалидность. Ситуацию осложняет и сложившаяся эпидемиологическая обстановка. Мы понимаем, насколько непросто, в том числе эмоционально, пережить послеоперационный период в принятии новой себя. Специальный конкурс позволяет оказать прямую помощь женщинам», — поделилась Ирина Суркова.

Текстильные послеоперационные протезы крайне необходимы даже тем, кто носит постоянные. Ввиду того, что они тяжелее и структура материала более плотная, коже необходимо давать «передышку». На смену придут тканевые, которые также держат форму, позволяют мышцам разгружаться.

«Протезы груди несут не только эстетическую функцию, они также также влияют на состояние здоровья. После операции происходит смещение осевой нагрузки на позвоночник, обостряются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Поэтому качественные протезы очень необходимы. И очень важно вести раннюю диагностику, чтобы у врачей было время для правильного лечения заболеваний», — рассказал Станислав Корнеев, онколог, хирург, маммолог, реконструктивно-пластический хирург Краевого клинического центра онкологии Хабаровска.

Справка

Ежегодно в Краевом клиническом центре онкологии выполняется 1200-1400 операций в год, Из них 60% — операции рака молочной железы, в 40% случаев это удаление органа. Рак молочной железы в структуре женской заболеваемости стоит на первом месте в России. В 2019 году заболело 48 женщин на 100 тысяч населения. С 2009 по 2019 год неуклонно происходит снижение смертности от рака молочной железы: с 14 до 12,7%. Возраст, в котором чаще всего встречается данное заболевание, – 45 – 55 лет. Всем женщинам, достигших возраста 40 лет настоятельно рекомендуется проходить скриннинговые программы: узи, маммографию, консультироваться у специалистов.