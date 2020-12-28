Хабаровский минздрав: Видео с "березовской потрошительницей" - фейк

В соцсетях появилось и стало распространяться видео, на которой запечатлена лежащая на медицинской кровати женщина. Ролик сопровождал текст следующего содержания (орфография и пунктуация сохранена).

«Прислали видос из 10-ки, люди прямо утверждают что эта бабка каннибалка из Березовки. Ее привезли под конвоем и оставили без охраны в коридоре».

Неизвестные авторы таким образом утверждают, что в 10-й городской больнице (она же ковидный госпиталь) привезли фигурантку уголовного дела об убийстве трех человек Софью Жукову и оставили ее без конвоя.

«Видео не соответствует действительности, - прокомментировала Юлия Тагнер, пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края. - Нахождение в медицинских учреждениях лиц, совершивших преступления, всегда происходит под нахождением охранной службы. Как правило, 1 охранник находится в палате и 2 снаружи. Факт нахождения в больнице является медицинской тайной».

Напомним, что Жукову подозревают в убийстве трех человек.

«Девочка, пожилая женщина и дворник средних лет. Таков, по мнению следствия, список жертв 80-летней Софьи Жуковой, которую некоторые СМИ уже успели окрестить «березовской потрошительницей». Именно там, в Березовке, еще с середины нулевых стали пропадать люди.

Жукова часто сидела возле детской площадки, приманивала детей конфетами, а когда те подходили, обзывала их «бесами» и била палкой. Это показания одного из свидетелей. Хотя поведение бабушки явно выходило за рамки нормального, полиция и соседи не особо обращали на нее внимание. В декабре 2005 года Жукова зашла в подъезд дома №2 в квартале 40-летия Победы с 8-летней девочкой, после чего ребенка никто не видел», - писал наш корреспондент в статье «Бабушка нелегкого обвинения».

Фото: скриншот из соцсетей