Двадцать казаков бросит мэрия Хабаровска на охрану праздников

Казаки будут помогать полицейским охранять общественный порядок. Кроме того, администрация города сообщает, что патрулировать улицы будут 50 народных дружинников.

В канун Нового года все силовые ведомства и экстренные службы краевой столицы перейдут на усиленный вариант несения службы. Как сообщили в городской службе по взаимодействию с правоохранительными органами, на всем протяжении новогодних каникул охранять покой, жизни, здоровье и имущество горожан, поддерживать в краевой столице общественный порядок в круглосуточном режиме будут 600 сотрудников полиции. Дополнительно их усилят нарядами Росгвардии.

Также в местах массового отдыха людей будут дежурить 50 народных дружинников и 20 представителей казачьих обществ. Усиленные наряды ГИБДД будут нести службу в новогодние праздники на дорогах краевого центра.

Как сообщили в городском управлении по делам ГОиЧС, на усиленный вариант несения службы в канун Нового года перейдут все хабаровские спасатели: в период праздников резко возрастает риск пожаров из-за массового использования пиротехники в Хабаровске, а также иных несчастных случаев. Уже сейчас контролирующие органы осматривают места массового отдыха горожан, где будут проходить праздничные мероприятия и народные гулянья, проводят инструктажи, разъясняют горожанам правила обращения с петардами и фейерверками.

«Сегодня мэром города Хабаровска подписано постановление о введении с 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года на территории городского округа «Город Хабаровск» для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режима повышенной готовности для предупреждения развития чрезвычайных ситуаций, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Уточнены графики и направления межотраслевого взаимодействия служб экстренного реагирования. На всех направлениях назначены ответственные дежурные. Сделаны запасы средств, необходимых для проведения экстренных ремонтных работ и ликвидации последствий различных проблем природного и техногенного характера, внештатных ситуаций различного плана. Проверена и приведена в готовность техника, ресурсы городского резерва. Подготовлены к работе 60 передвижных генераторов различной мощности – на случай экстренной необходимости обеспечения электроэнергией социальных объектов», — рассказал начальник городского профильного управления Андрей Акимов.

Без новогодних праздников останутся и коммунальные службы города. На случай возникновения ЧС на муниципальных предприятиях создано более трех десятков аварийно-ремонтных бригад. Стоит отметить, что и стражи порядка, и спасатели, и жилищники с коммунальщиками надеются на ответственность, благоразумие и осторожность хабаровчан, призывают их соблюдать все необходимые меры безопасности – чтобы праздники для всех прошли без стрессов, трагедий и ущерба.