Убойный гектар: лосей для охотников вырастят в Ванино

Георгий Глухов оформил «дальневосточный гектар» для полувольного разведения диких животных, они и станут трофеями. Глухов хочет разводить на своей ферме и диких кабанов, а лосят будет закупать в Костроме.

— Там находится единственная в России ферма, где выращивают животных для размножения в вольерах. Возраст, когда можно брать животных – до года. Доставим в специальных автовозах, дорога займет несколько суток.

На своих 14 гектарах Глухов построит охотничье хозяйство. Участок находится в глубине тайги, до ближайшего населенного пункта 70 километров. Два года ушло на строительство 30 километров дороги и временного жилья. На месте горельника расчистили площадки под строительство базы. Лосей поселят в вольерах. Когда животные привыкнут, их выпустят в дикую природу. В планах доставить в Ванино 20 особей.

— Я сам заядлый охотник, поэтому возникла идея оформить гектар под охотхозяйство. К тому же у меня есть большой охотничий участок в аренде, охочусь на соболей, так что я не новичок в охотничьем деле. Перед тем как принять решение, я долго общался с техниками Костромской фермы. Лоси – животные непривередливые в еде, они даже траву не едят, питаются исключительно молодыми побегами деревьев. Построим также базу отдыха для охотников и всех желающих. Кухня, баня, домики. Рядом берег Татарского пролива, в пяти километрах озеро.

Коммуникации на гектаре будут автономные, электроэнергия от солнечных батарей, вода – чистый ключ. По словам Георгия Глухова, охотникам для охоты в зоне с содержанием животных в вольерах лицензия не потребуется. Правда, за вход на территорию придется заплатить.