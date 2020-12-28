Почему игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» зовут «кабанами»?

Клуб «СКА-Нефтяник» по праву является не только лучшей командой Хабаровского края и Дальнего Востока, но и всего российского хоккея с мячом. В уходящем году армейцы в четвертый раз в истории стали чемпионами России.

Жаль, конечно, что на этот раз обошлось без «золотого» матча, но таковы реалии наших сложных дней. Когда до финала между «СКА-Нефтяником» и столичным «Динамо» оставались считанные дни, турнир был приостановлен. Команды ушли в отпуск, ряд игроков и тренеров уже успели сменить клубы, а вопрос с чемпионством так и оставался открыт. В итоге было принято соломоново решение: наградить золотыми медалями обоих финалистов.

Ну а сейчас вовсю идет уже новая гонка за награды. Кому достанется «золото» - узнаем весной и продолжаем болеть за «СКА-Нефтяник». В год Быка им должно повести. Спросите, почему? Да потому, что мы - «кабаны». И если, как говорят, гусь свинье не товарищ, то бык и кабан, что называется, одного поля ягода.

Кстати, прозвище «кабаны» закрепилось за нашей командой еще с 2001 года. Тогда в полуфинале чемпионата России дальневосточники играли в Архангельске с непобедимым в ту пору «Водником». Когда команда выстроилась на льду перед игрой, местные болельщики обратили внимание на то, что много хоккеистов «СКА-Нефтяника» на фоне хозяев выглядели очень внушительно. И по росту, и по габаритам.

Именно тогда, с чьей-то легкой руки, в Интернете, на гостевой «Водника», прозвучала фраза: «Хабаровчане выглядели кабанами против нашего гороха». Этот термин всем понравился и сразу прижился.

- Вообще-то армейцев принято называть конями, - говорит пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник» Виталий Афанасьев. - Но мы - неправильные армейцы. Считаем, у нас есть полное право называться «кабанами». Раз уж сами любители русского хоккея команду так окрестили. Талисман клуба кабан Жора действительно приносит команде удачу.

Между тем в нашей команде как минимум один Бык есть. Да еще какой: капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский – душа и лидер коллектива. Посмотрите на достижения нашего капитана. Вася – 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион страны, 8-кратный обладатель Кубка России, по три раза побеждал в Кубке мира, Кубке чемпионов и т. д. и т. п.

- По жизни меня вёл дед - Олег Моисеевич, известный в городе педагог, он не только своим ученикам много дал, но и меня к спорту приучил, - любит рассказывать Василий Грановский. - Хотел я вначале заниматься хоккеем с шайбой, пришёл в секцию, когда было 8 лет, а мне говорят: опоздал, не подходишь, твои ровесники уже два года занимаются. Расстроился, конечно, перепробовал многое - футбол, баскетбол, карате. Тренер по плаванию даже потом, когда я в 11 лет на хоккей с мячом пошел, в школу приходил, уговаривал, чтобы я одумался и вернулся, хорошие результаты были. Но хоккей – это моя жизнь. Так и пошло: летом я с футбольным мячом, а зимой с клюшкой и после тренировки тоже вечерами на коробку, пока уличные фонари не погаснут и дед домой не заберет.

Упорного парня заметили и пригласили во вторую команду СКА ДВО. Грановскому только исполнилось 14 лет, а он уже без всяких поблажек играл и занимался вместе с более старшими товарищами. Кроссы по 10 км с отсчётом времени, тренировки по технике, силовые упражнения – всё без скидок на возраст.

Так вышло, что свои первые громкие победы Грановский одержал вдали от родного города, в составе столичного «Динамо». Но потом Василий вернулся домой и стал завоевывать один за другим трофеи уже за «СКА-Нефтяник».

Кстати, в прошлом году наш капитан передал часть своих наград краевому музею им. Н.И. Гродекова. И это правильно: медали должны быть общим достоянием.

- Выбор, конечно, был непростой, ведь каждая медаль не дается просто так, и расставаться с каждой тяжело, - сказал тогда Грановский. – Но я надеюсь, детям, которые часто приходят в этот музей, это будет как дополнительный стимул, пример для того, чтобы добиваться спортивных успехов.

Мы же надеемся, что наш Вася еще долго будет защищать цвета родного клуба и побеждать. А что, ведь ему только 35 лет. Как говорится, вся жизнь впереди. Вон его коллега по линии обороны Александр Волков, который тоже в свое время выводил армейцев на лед с капитанской повязкой, до 46 играл…

«На протяжении нескольких лет мы встречали Новый год в Альпах, - рассказывает Василий Грановский. - Я тогда еще играл в столичном «Динамо». В нашей компании были Паша Рязанцев, Витя Чернышев, Саша Ким, Евгений Иванушкин. Это была замечательная традиция. Но сейчас это нереально: из Москвы до Австрии всего три часа лета, а из Хабаровска… Тем более на дворе пандемия. В общем, праздник отмечу дома, тихо, по-семейному».