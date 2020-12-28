Хабаровский обзор: Гамбургеры, такси и «мотор» Ишаева

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Открытие сразу двух точек «Макдональдс» в Хабаровске состоится до Нового года. Представители компании на Дальнем Востоке держат точную дату в тайне, видимо, рассчитывая на элемент неожиданности, однако осведомленный источник рассказал об открытии «Макдональдса» 23 декабря.

Церемония открытия пройдет в онлайн-формате. В нем примет участие гендиректор «Макдональдс» в России Марк Карен, сообщает пресс-служба компании.

marinarezina «Надо заводы строить, а не [фигню] всякую. Поесть вкусно и дома можно».

mesenyova0510 «@marinarezina Коммерсанты должны заводы строить? Это задача государства».

akaevgo «Индейцам привезли бусы...».

alexander_v.d «Никак не пойму, почему такой негатив к Маку. Вас же туда не силком тащат. Не нравится - не ешьте».

khvevgen «Забавно то, что столько хейта в комментах. А ближайший месяц очереди на кассах будут такие, что на улице будут заканчиваться. Всё людям не так и всё им не нравится».

Все проблемы от денег

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате 7,5 млн рублей, госпитализирован с сердечным приступом в одну из столичных клиник, сообщил ТАСС источник. В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы пояснили, что Ишаев не явился на судебное заседание, а его адвокаты заявили суду, что у их подзащитного сердечный приступ.

Павел Пирогов «Давайте правильнее называть, не экс-губернатор, а в суде к нему вопросы как к работнику Роснефти! Губернатор он был от бога!»

Виктор Иванов «Павел, от бога… Вы смеётесь? При нем сохранилась преступность «Общак». В других регионах, в Приморье, например, не было. Школы были пропитаны воровской темой. Что он сделал?»

Владислав Смирнов «7,5 лямов - слабовато для губера».

Влад Пыжов «В 90-е или бандит, или никто... Так сложилось, и аукаться будет ещё долго».

Назиржон фигни не скажет

Необычно рано работающие в Хабаровске агрегаторы такси начали поднимать цены на свои услуги в преддверии Нового года. Год назад традиционное повышение стоимости проезда начиналось только с 27 декабря.

Но уже в это воскресенье поездка сервисом «Максим» от улицы Большой до Южного микрорайона обошлась в 300 рублей, притом что ранее стоимость на этом маршруте составляла обычно 240 – 250 рублей.

«Да, начинаем повышать цены. Входим в новогодние праздники, а у нас, таксистов, сами знаете, в это время «день год кормит», - объяснил водитель по имени Назиржон. – Так и будут цены постепенно расти. А 31 декабря по этому маршруту поездка вряд ли будет дешевле 800 рублей. Ну а про саму новогоднюю ночь я уже и не говорю».

yana12031990 «Я не работаю в такси и мои близкие тоже... Но что значит взвинчивать цены? Недавно ехала в «Максиме», с «Рич фэмили» до «Ерофея». Стоимость 150 р. Мне даже неудобно было, что так дёшево, в пробке долго стояли. Заплатила больше сама. Кому дорого такси, зная, сколько бензин стоит, ездите на общественном транспорте».

bashev.a «С другой стороны, и таксистов понять можно, цены на бензин и комиссия таксопарку! Поэтому такие цены. Ща дорожает не только такси, но и продукты в магазине!»

shugaev57 «То, что цены на продукты растут, не кричат, а в такси - так глобальная катастрофа».

5neona5 «Бред какой-то. В «Максиме» («Поехали»/ «Омега») и т.д. цены как и были.

А «Яндекс» всегда дорогой был. Не знаю, что вы так любите «Яндекс» свой. 800 рублей - вы нормальные? Даже в час пик с Южного в Северный нет цен таких. Я про «Максим»)) Таксист цены повышает? Или сервис? Какую цену назначит программа, за ту и поедет водитель (или не поедет)».

Андрей Канев