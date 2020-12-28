Тренер «СКА-Нефтяника» Юрьев встречал Новый год с зеркалом

Подводя итоги года, нельзя не вспомнить и тренера Михаила Юрьева. Ведь он привел «СКА-Нефтяник» к четвертому «золоту» подряд и ушел с «трона» непобежденным. И хотя Михаил Юрьевич сейчас живет в своем родном Новосибирске, наши болельщики до сих пор вспоминают его добрым словом.

Вспоминает тепло о времени, проведенном в Хабаровске, и сам тренер. Предлагаем вниманию читателей несколько новогодних историй от Михаила Юрьева.

- Однажды (это был один из моих первых сезонов в роли наставника «СКА-Нефтяника») я Новый год встречал совершенно один, - рассказывает Михаил Юрьевич. - 31 декабря провел последнюю тренировку, семья из Новосибирска ко мне прилететь не смогла, я к ней тоже. А очередная тренировка была только 3 января. И я до этого времени даже из квартиры почти не выходил. Так и встретил Новый год с зеркалом (смеется).

В другой раз я все же смог вырваться на Новый год к семье. Но не без приключений. Цены на авиабилеты из Хабаровска в Новосибирск оказались заоблачными, и я летел через… Владивосток. Самолет приземлился за полтора часа до боя курантов, но к праздничному столу я успел.

Хватало и новогодних приключений в ту пору, когда я еще сам играл. Помню, 2 января 1988 года наш «Сибсельмаш» должен был играть в Хабаровске. Так вот, в самый разгар новогодней ночи мы собрались в Новосибирске на стадионе и полетели на берега Амура.

Или вот еще случай: как-то мы 30 декабря встречались в Хабаровске с армейцами, а 3 января уже должны были играть в Иркутске. Во время паузы домой в Новосибирск не полетели, а сразу из Хабаровска отправились в Иркутск, где и встречали Новый год.