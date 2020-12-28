Дегтярев: Покой граждан перед встречей Нового года - в приоритете!

Михаил Дегтярев максимально задействовал свои силы, чтобы жители нашего края спокойно встретили Новый год и каникулы. В первую очередь это касается сфер топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил заместитель председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, на ТЭЦ региона запасено 1,28 млн тонн угля и 51 тыс. тонн мазута.

Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на этот случай предусмотрен резерв на сумму 862 млн рублей, в т.ч. на объектах ЖКХ – на 126 млн рублей. Проведен мониторинг обеспечения объектов жизнеобеспечения и социально важных объектов резервными источниками электричества.

Михаил Дегтярев, как любой толковый хозяйственник, знает, что в основе успешного функционирования объектов лежит, в первую очередь, контроль. На объектах ТЭК проведено 1190 проверок! Из 313 котельных 280 обеспечены резервными дизель-генераторами, на остальных есть возможность переключения на запасные линии электроснабжения. Аварийно-ремонтные бригады приведены в режим повышенной готовности.

«Новый год и череда выходных дней в начале января – то, чего все очень ждут. Год выдался непростым, люди хотят несколько дней спокойно отдохнуть, провести время с семьей и друзьями. Задача органов власти на краевом и муниципальном уровнях – обеспечить четкую работу объектов жизнеобеспечения. Проще говоря – у всех в домах должны быть свет и тепло», - сказал Дегтярев.

Главу Нанайского район Николая Сафронова врио губернатора обязал проконтролировать выплату долгов по заработной плате 83 работникам одного из мероприятий. Глава региона весьма пристально следит за безопасностью граждан. Для жителей края это обернется увеличением новогодних и рождественских мероприятий в онлайн-формате. Но здесь вопрос касается жизни и здоровья граждан, а это – самое главное.

В охране общественного порядка будет задействовано более тысячи сотрудников полиции, около двухсот военнослужащих Росгвардии.