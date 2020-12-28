Полузащитник «армейцев» однажды променял Москву на Хабаровск…

22 декабря известному полузащитнику «СКА-Нефтяника» 1960-70-х годов Анатолию Гладилину исполнилось бы 74 года. Увы, уже второй год его нет с нами, но человек, как известно, жив, пока о нем помнят.

Кстати, было время, когда Гладилин выводил на лед клуб с капитанской повязкой. И хотя родился он далеко от берегов Амура - в Москве, практически всю свою жизнь Анатолий Петрович провел на Дальнем Востоке.

…Будущий полузащитник начал заниматься хоккеем с мячом в детской столичной команде «Фили». Играл за клуб на первенство Москвы - сначала по юношам, а потом, когда возмужал и окреп, и за «мужиков». Летом 1965 года тренер команды мастеров «Фили» Михаил Мухортов пригласил способного хоккеиста в основную команду. В своем дебютном сезоне в высшей лиге 19-летний игрок провел 23 матча и забил 3 мяча.

А тут как раз Гладилину пришла пора армейской службы. Начальник команды СКА (Хабаровск) Николай Галюк пристально следил за многими перспективными хоккеистами страны, которым «грозила» армия. Это сейчас игроков покупают, а тогда…

В общем, Галюк, умело использовавший для комплектования дальневосточного коллектива возможности армейского статуса команды, и пригласил Анатолия в Хабаровск. И, как показала дальнейшая жизнь, не ошибся в нем. Более того, «отслужив» два года, Гладилин не уехал в Москву, а остался здесь.

- Хотя звали и в Свердловск, и в Алма-Ату, но к тому времени я уже прикипел к Хабаровску, - вспоминал позже Гладилин. - После срочной службы меня сделали офицером (об этом, кстати, узнал не сразу). В составе армейцев я четырежды становился бронзовым призером чемпионата СССР, однажды - серебряным. Привлекался в сборную страны.

В составе национальной команды он принимал участие в международных турнирах в Скандинавии. А вот в чемпионате мира замечен так и не был. Хотя, думается, если бы играл в Москве, путь в сборную был бы куда короче.

Впрочем, Анатолий Петрович, дослужившийся в итоге до майора, не жалел ни о чем. Ведь он был одним из ведущих игроков СКА на протяжении многих лет. Работоспособный и маневренный, Гладилин обладал широким тактическим кругозором, хорошо действовал в отборе мяча, умел сделать своевременную и острую передачу, восемь сезонов был капитаном команды.

В сезонах 1969-1972 годов Анатолий в составе армейцев даже играл в чемпионатах СССР по хоккею на траве. В те годы мастера русского хоккея должны были летом еще и по траве за мячом бегать.

- Сейчас спортсмены зарабатывают большие деньги. Интересно, а как жили игроки в ваше время? - поинтересовался я как-то у Анатолия Петровича.

- Нормально жили. Но не шиковали, - ответил тогда он. - Нынешнее поколение игроков над нашими гонорарами, конечно, посмеялось бы. Судите сами: за победу в чемпионате СССР хоккеистам полагалась премия в размере 300 рублей, за «серебро» и «бронзу» - по 200 и 100 рублей соответственно. Да, еще и из этой суммы вычтут подоходный налог. Помню, как-то за третье место я получил на руки 68 рублей. Оклады тоже были небольшие. «Потолок» - 160 рублей. Эти деньги получали только ветераны, которые были хоккеистами первой категории. Так что играли мы больше на энтузиазме.

- Ну, а на автомобилях-то звезды хабаровского хоккея наверняка разъезжали? - продолжал допытываться я у Гладилина.

- Да какие там автомобили! - вздыхал Петрович. - Первым машину в нашей команде купил Анатолий Фролов. Но это был… «Запорожец». Потом у Владика Помазкина появился «Москвич». Тогда с автомобилями было вообще тяжело. Хорошо хоть существовал фонд командующего округом, из которого лучшим игрокам можно было купить авто вне очереди.

Тем не менее армейское начальство в те годы, по воспоминаниям Анатолия Петровича, регулярно ходило на матчи и даже могло при случае с очередной звездочкой на погоны посодействовать…

- Как-то после победного матча над извечными соперниками - свердловскими армейцами - в раздевалку к нам заглянул тогдашний командующий округом Иван Третьяк, - рассказывал Гладилин. - Поздравил с победой и говорит: «Молодцы, ребята! У кого какие проблемы?». Володя Ивашин возьми и скажи: «Я что-то засиделся в старших лейтенантах, уже по срокам капитана давно надо присваивать». Третьяк тут же говорит замполиту: «Найдите Ивашину должность и присвойте звание». Так Володя первым среди нас стал капитаном.

Закончил Анатолий карьеру в СКА, когда ему 34 года было. В общей сложности за армейцев провел 339 матчей и забил 12 мячей.

Впрочем, коньки на гвоздь Гладилин повесил не сразу, а еще четыре сезона (1981-1984) играл в хабаровском «Нефтянике».

Пробовал свои силы Анатолий Петрович и на тренерском поприще, отдав более десяти лет работе с детьми. Кстати, среди его воспитанников - многократный чемпион страны и мира Василий Грановский, а также Денис и Евгений Коревы, Федор Розвезев, которые тоже засветились в большом хоккее с мячом. Так что светлую память о себе Гладилин оставил.

Информация об Анатолии Петровиче Гладилине

Дата рождения: 22.12.1946, Москва.

Амплуа: полузащитник. Мастер спорта (1967).

В хоккей с мячом начал играть в Москве. Выступал за команды «Фили» (Москва, 1966), СКА (Хабаровск, 1967-1980).

В чемпионатах страны провел 362 матча (15 мячей). За СКА - 339 (12).

Серебряный призер чемпионата СССР сезона-1969/70 г. Бронзовый призер сезонов: 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1978/79.

Капитан армейской команды с 1973 по 1980 год.

Сыграл 7 матчей за сборную СССР (1 гол).

Первый тренер многократного чемпиона России и мира Василия Грановского.

В 2013 году включен в «Зал славы» армейского клуба.