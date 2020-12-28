В Хабаровске победителям «Амурского хрусталя» дадут по 80 тысяч рублей

В Хабаровске завершился XVIII ежегодный конкурс ледовой скульптуры «Амурский хрусталь-2020». С 22 по 25 декабря скульпторы отсекали все лишнее от ледяных блоков, чтобы явить миру свои недолговечные, но от этого не менее чудесные творения.

Учитывая тему конкурса – «Мульт-карнавал», свое вдохновение ваятели черпали в сюжетах отечественных и зарубежных мультфильмов. С огромным трудом конкурсная комиссия определила победителей творческих состязаний.

«В этом году перед жюри стояла крайне сложная задача: выбор пришлось делать математическим путем – исключительно по баллам, так как уровень мастерства всех скульпторов оказался чрезвычайно высок, и они практически ни в чем не уступали друг другу. Особенно это касалось лидерской тройки. Как было отмечено в ходе судейских дебатов, абсолютно все ребята продемонстрировали высокое искусство в обработке льда и использовании большого количества мелких и тончайших элементов, выполненных с особым изяществом. Это по плечу только настоящим асам. Но выбор все-таки был сделан. Победители определены. Их имена мы назовем 30 декабря – в ходе церемонии награждения лауреатов и участников «ледовой баталии», - отметил главный художник города Сергей Пеньков.

Также он напомнил, что авторы, завоевавшие первое место, станут богаче на 80 тысяч рублей, обладатели мест со второго по шестое – тоже положат в копилку приличные суммы. Тем же из скульпторов, кто займет 7, 8 и 9 места, будут выданы поощрительные призы достоинством в 10 тысяч рублей. Помимо денежных знаков конкурсанты получат еще и памятные - эксклюзивные медали ручной работы.