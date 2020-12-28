Хабаровский вратарь умудрился забить гол

Анатолий Лутков - единственный хоккейный голкипер в мире, являющийся автором забитого мяча

Вопрос на засыпку: может ли в хоккее с мячом гол забить вратарь? «Разве реально? - скажет искушенный болельщик. - Ведь у голкипера в этом виде спорта даже нет клюшки: не руками же он будет забивать». Однако в истории российского бенди все-таки был случай, когда отличился вратарь. Мяч в ворота соперника забил голкипер хабаровского СКА Анатолий Лутков.

Это произошло под занавес чемпионата СССР 1969/70 годов. Армейцы, которые тогда вели борьбу за серебряные медали, заключительные матчи проводили в Архангельске и Мончегорске. Решающим для хабаровчан получился поединок против «Водника», в котором им была необходима только победа. И они ее добились - 8:4, при этом позволив себе небольшое «чудачество», позднее ставшее историческим.

Метился в скафандр, а попал в ворота

А дело было так. Получив незадолго до окончания матча право на 12-метровый штрафной удар, хабаровчане доверили его исполнение своему… голкиперу! Вернее, Анатолий Лутков сам вызвался пробить пенальти и прямо в своих вратарских доспехах, позаимствовав клюшку у кого-то из партнёров, реализовал его!

Вот как позднее описывал этот эпизод сам Анатолий Лутков:

- Тренеры "Водника", то ли от недовольства игрой своего основного голкипера В. Сандула, то ли просто для проверки резервов, выпускают вместо него какого-то пацана, голову которого украшал не то космический, не то мотоциклетный шлем с щелью для глаз. А надо напомнить, что тридцать лет назад практически все хоккеисты играли в обыкновенных шерстяных шапочках, а «мячовые» вратари, в отличие от своих «шайбочных» коллег, играли с открытым лицом. И глядя на этого пижона, я захотел проучить его. А тут как раз 12-метровый в его ворота назначают. Сбрасываю свои вратарские перчатки, бегу через всё поле, беру у кого-то из ребят клюшку (этим "кем-то" был Олег Биктогиров. - Авт.), ну, думаю, сейчас я тебе по твоему скафандру влеплю, но… промахнулся, мяч попал в сетку.

Кстати, уже в следующем сезоне в правила игры был внесен прямой запрет на выполнение штрафных ударов вратарями, так что гол Анатолия Луткова останется уникальным на все времена!

Но, конечно, Анатолий Павлович знаменит не только этим. Ведь Лутков на протяжении одиннадцати сезонов защищал последний рубеж славной дружины с берегов Амура и в его составе дважды становился серебряным и трижды бронзовым призером чемпионата страны.

А еще Анатолий - единственный из хабаровских игроков той поры чемпион страны. Вы спросите, как это случилось? В середине 1960-х Лутков на некоторое время уходил в свердловский СКА и в составе этой команды завоевал золотые медали. Впрочем, об этом позже.

Герой «серебряного» триумфа

Анатолий родился в Свердловске, где и начал познавать премудрости русского хоккея. В 18-летнем возрасте он дебютировал в составе местной команды «Локомотив», затем немного поиграл за «Металлург» из Первоуральска, после чего, минуя флагман уральского бенди тех лет свердловский СКА, оказался в Хабаровске. Дело было в преддверии сезона-1960/61.

Тогда основным вратарем дальневосточников был более опытный Александр Титов. Лутков стал его дублером и первые два сезона львиную долю матчей наблюдал со скамейки запасных. Но упорно тренировался и ждал своего звездного часа. И дождался.

В сезон-1962/63 Анатолий с первых туров занял место в воротах и в итоге сыграл без замен во всех матчах чемпионата.

Тогда хабаровчане замкнули квартет сильнейших, а уже в следующем сезоне впервые в своей истории завоевали серебряные медали чемпионата СССР. Что творилось тогда в городе, где хоккей с мячом был видом спорта №1, а на домашних матчах на стадионе им. Ленина собиралось по 25-30 тысяч зрителей, не передать словами. Игроков буквально боготворили, и одним из героев того триумфа был, конечно же, Лутков. Ведь команда, как известно, начинается с вратаря.

В своем «серебряном» сезоне армейцы сумели на два очка обогнать свердловских одноклубников (в ту пору матчи между Хабаровском и Свердловском, пожалуй, сродни нынешнему противостоянию «СКА-Нефтяника» и «Енисея»). И только московское «Динамо» с Евгением Папугиным, Валерием Масловым, Михаилом Осинцевым и другими звездами оказалось чуть более удачливее дальневосточников и стало чемпионом. Тем не менее в личных встречах армейцы не проиграли «бело-голубым» - 4:2 в Хабаровске и 2:2 в столице.

Стал чемпионом и вернулся в Хабаровск

В следующем сезоне дальневосточники стали бронзовыми призерами, но уже без Луткова, которого переманили на его родину - в Свердловск. Два года подряд Анатолий приезжал в полюбившийся ему Хабаровск в качестве соперника и, не обращая внимания на свист с трибун, продолжал исправно делать свое дело. Кстати, за это время нашим хоккеистам ни разу не удалось обыграть свердловских одноклубников.

В Хабаровске, и правда, Луткова не хватало. И если в «бронзовом» сезоне на последнем рубеже уверенно действовал вернувшийся в команду Александр Титов, то год спустя…

Уже в первом матче «вечный» дублер Виктор Киященко, неожиданно ставший основным, запорол всю программу, пропустив в премьерном домашнем сезоне пять безответных мячей от алма-атинского «Динамо». Благо, со временем из той же Алма-Аты армейцы сумели выписать более надежного Владимира Стрекалова. Но до медалей армейцы тогда не дотянули и заняли четвертое место.

А вот Лутков в это же время преуспел. В составе свердловского СКА он завоевал две медали - серебряную и золотую, выходя на лед впоследствии с лучшим хоккеистом мира ХХ века Николаем Дураковым.

Тем не менее Анатолий вернулся в Хабаровск, где успел пополнить свою коллекцию еще четырьмя наградами чемпионата Союза. На протяжении трех сезонов его коллегой по вратарскому цеху являлся уже упомянутый выше Владимир Стрекалов, затем Валерий Косс.

Заключительным в игровой карьере Луткова стал сезон-1972/73. Как раз тогда в СКА появился совсем юный голкипер Сергей Лазарев, который совсем скоро станет не только основным вратарем армейцев, но на долгие годы займет пост номер №1 в сборной СССР.

Кстати, еще выступая за СКА, Лутков успел окончить Высшую школу тренеров. По воспоминаниям его бывших однокурсников, Анатолий Павлович был всегда в центре внимания, заводилой, интересным рассказчиком и, как и подобает вратарю, старался находить выход из самой сложной ситуации.

Если, например, во время экзамена или зачета Лутков не знал точного ответа на поставленный вопрос, он тут же старался уйти от основной темы на… хоккейную.

«Аналогичный случай был у нас в матче с московским «Динамо», - таинственно говорил он. - «Горим» мы, значит, им - 0:2, а потом…». По счастью, многие преподаватели были страстными поклонниками русского хоккея и с интересом слушали этот монолог, а затем ставили Анатолию «отлично».

…После окончания игровой карьеры Лутков жил в Хабаровске, работал в системе СКА. Одно время руководил хабаровскими командами по хоккею на траве. Практически до самой смерти принимал участие в турнирах ветеранов. Ушел из жизни известный вратарь в ноябре 2002-го, совсем немного не дожив до своего 63-летия.

Наша справка

Анатолий Лутков

Дата рождения: 8 декабря 1939 г. (умер 21 ноября 2002 г.)

Амплуа: Вратарь

Звание: Мастер спорта

Первый клуб: "Локомотив" (Свердловск - Екатеринбург)

Выступления за Хабаровск: 1960 – 1973 годы (СКА). 202 матча в чемпионатах СССР (1 гол)

Достижения: Серебряный призер чемпионатов СССР 1964, 1970 гг. Бронзовый призер чемпионатов СССР 1968, 1969, 1972 гг.