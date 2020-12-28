Ханин был первым наставником, кто сделал ставку на местную молодёжь

Несомненно, большую лепту в развитие хабаровского хоккея с мячом внес Михаил Ханин. Вначале как игрок, а потом и как наставник, ведь звание «Заслуженный тренер СССР» за красивые глаза не дают. И хотя Михаил Павлович уже давно живет в Москве, где когда-то родился, вырос и делал первые шаги в хоккее с мячом, он по-прежнему считает себя дальневосточником.

Ведь именно здесь прошли его лучшие годы. Здесь он обзавелся семьей. Кстати, супруга Ханина, Виктория, тоже была связана со спортом. В молодости играла в баскетбол, а одно время даже работала в должности директора стадиона имени Ленина.

Всё начиналось со… «снегурок»

К русскому хоккею, который в те далекие времена, когда рос Ханин, был очень популярен, будущий игрок и тренер прикипел с раннего детства. Тогда ведь канадская разновидность хоккея в нашей стране делала только первые шаги, зато плетеный мяч гоняли многие мальчишки. При этом «орудие труда» (какой там был спортивный инвентарь в послевоенные годы?) ребята в основном делали сами.

- Еще дошкольником прикручивал «снегурки» к валенкам, находил какую-нибудь ветку или палку с концом, мало-мальски похожим на крюк, и на лед, - вспоминал много лет спустя Михаил Павлович. - В Подмосковье, где я рос, хватало разных озерков и речушек, где и проходили наши баталии. Зима в тех местах была не слишком студеная, так что часами гонял со сверстниками по льду какой-нибудь кругляш.

В школьные годы у меня появились уже настоящие коньки на ботинках и клюшка. И бил по плетеному мячику. Стал постарше - включили в команду городка Балашиха. В ту пору на коньках бегал резво, клюшкой владел довольно свободно, любил, что называется, финтить. Подхватишь мяч, обведешь нескольких игроков, выйдешь на ударную позицию и отправишь его в ворота. Красота! Тренеры, видя, что моя стихия - атака, определили меня крайним нападающим.

В большом хоккее Ханин оказался в 18-летнем возрасте. И попал он не куда-нибудь, а в столичное «Динамо», которое то и дело боролось за золотые медали чемпионата СССР. Тренировал клуб известный футболист и хоккеист Василий Дмитриевич Трофимов, который пригласил молодого игрока к себе. Дебют получился очень удачным: в сезоне-1962/63 динамовцы в очередной раз стали чемпионами страны.

Любовь требует жертв

- Вам, наверное, повезло от природы. Имею в виду задатки, способности, - поинтересовался как-то у него.

- Может быть. Задатки, способности, когда речь идет о дороге в большой спорт, конечно, нужны. Но я знал сверстников, которые и на коньках катались отменно, и скоростные качества имели, и физическим сложением удались, а приличными спортсменами не стали, хотя и бредили пьедесталом почета. Не стали из-за лености, безволия, из-за неумения и нежелания выкладываться до конца, подчинять свои личные интересы интересам игры, коллектива.

Один мой давний знакомый, парень с неплохими задатками и начинавший в хоккее с мячом обнадеживающе, поиграв пару сезонов в высшей лиге, ушел из нее. Объяснил так: «Люблю эту игру, но сколько же можно вкалывать? Утром тренировки, вечером тренировки, то нельзя, другое под запретом, грамма спиртного не выпей, сигарету выбрось, личные желания побоку. Тут уже любовь - не в удовольствие. Не по мне это, устал…».

Ханин убежден: просто любить игру - мало. Эта любовь требует жертв - строгого соблюдения режима. Иначе ничего путного не выйдет. Мало и одних способностей, природных данных. Для успеха в спорте, в том числе и в хоккее, как, впрочем, и в любом другом деле, нужна работа до семи потов, нужно хорошо, добросовестно, осознанно трудиться.

- Говоря о спортивном мастерстве, добываемом трудолюбием, усилием воли, я не открываю Америк, - продолжал Михаил Павлович. - Это старая истина. Мне эту истину и в семье, и в школе внушали, а особенно первые тренеры в командах высшей лиги - Василий Дмитриевич Трофимов, Георгий Иванович Хрульков…

Отслужил как надо и остался

В столичном «Динамо» Ханин поиграть толком не успел: пришла пора служить в армии. И уже следующий сезон он начал далеко от Москвы - в Хабаровске. Произошло это, как говорил потом Ханин, не без протекции тогдашнего наставника армейцев с берегов Амура Георгия Ивановича Хрулькова и начальника команды Николая Ильича Галюка.

Они держали на прицеле многих перспективных игроков из других клубов, которым предстояла воинская служба. Кстати, именно благодаря Галюку, отвечавшему в СКА за селекционную работу, в Хабаровске оказались Анатолий Фролов, Юрий Лизавин, Евгений Герасимов, позже Владимир Ивашин, Александр Волков, Сергей Лазарев и многие другие игроки с мировым впоследствии именем.

В год дебюта в хабаровском клубе Ханин сыграл за СКА 17 матчей и забил один гол. В том сезоне армейцы впервые стали серебряными призерами. Понятно, что тогда Михаил был на подхвате, ведь все держалось на плечах более опытных товарищей - Фролове, Ордине, Лизавине, Пулькове, Рыбине, Помазкине, Девишеве…

У каждого из них Ханину было чему поучиться. С годами Михаил Павлович и сам стал ведущим форвардом клуба. А ведь мог по примеру многих своих партнеров отслужить два года и вернуться домой. Но прикипел Ханин к городу, к команде и остался здесь.

В итоге в составе дальневосточного клуба стал двукратным серебряным призером и трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата СССР. Сыграл 218 матчей и забил 119 мячей. Провел два матча за сборную страны и отметился одним голом.

Карьеру игрока Ханин завершил довольно рано - в 30 лет. Мог бы, конечно, еще поиграть (силы-то были!), но помешали травмы. Так что сезон-1973/74 оказался для него последним. Но уже к следующему чемпионату страны Михаил Павлович готовил команду в роли старшего тренера.

Новая звёздная эра

Надо сказать, что 1970-е годы были не самыми лучшими в истории хабаровского хоккея с мячом. Став в сезоне 1971/72 бронзовыми призерами, армейцы затем оказались в середняках. Виной тому стала текучка кадров. Так уж сложилось, что комплектование команды в основном велось за счет приезжих игроков, появлявшихся в клубе под прикрытием призыва в армию. Потом варяги уезжали, а в Хабаровске оставались единицы.

Первым наставником, который осознал пагубность подобной практики, стал именно Михаил Ханин. В составе СКА начали появляться местные воспитанники, а сама команда со временем вновь активно включилась в борьбу за медали.

Возвращение в призеры состоялось в 1979 году, когда после шестилетнего перерыва армейцы в пятый раз выиграли бронзовые медали.

Игру команды определяла новая плеяда мастеров, которую воспитал уже Ханин. Среди них - Александр Першин, Виктор Ковалев, Валерий Чухлов, Виктор Булдыгин, Сергей Слепов… Чуть позже появились Николай Паздников, Александр Леонов, Вячеслав Саломатов, Юрий Горностаев, Сергей Тисленко, Евгений Березовский…

Так началась новая звездная эра бенди в Хабаровске. При Михаиле Ханине армейцы завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали. Особенно хороши были наши хоккеисты в сезоне-1981/82. Тогда на протяжении практически всего сезона армейцы шли, что называется, ноздря в ноздрю с непобедимым в ту пору красноярским «Енисеем».

Надо отметить, что армейское руководство неоднократно рекомендовало Ханину воспользоваться «административным ресурсом» и усилить команду иногородними звездами. Однако (несмотря на то, что в порыве гнева от потерянных очков тот неоднократно именовал свою команду «средней») наставник от этих предложений всякий раз отказывался, продолжая делать ставку на своих.

Кто знает, может быть, именно по этой причине СКА так и не смог выиграть чемпионский титул в бытность СССР. Тем не менее при Ханине СКА прочно застолбил за собой статус одного из флагманов отечественного хоккея с мячом, а период его работы в команде стал одним из наиболее успешных в истории клуба.

Последний раз медали армейцы под руководством Ханина завоевали в сезоне-1984/85. А потом Михаил Павлович передал дела в клубе своему помощнику Владимиру Башану и был назначен начальником физической подготовки Дальневосточного военного округа.

Наследство после себя он оставил добротное. Не случайно на протяжении еще нескольких лет хабаровчане находились в группе лидеров, а в 1988 году завоевали Кубок СССР.

Сам Ханин в те годы был в ответе за весь спорт в Дальневосточном военном округе. Уволившись из армии, Михаил Павлович вновь переключился на русский хоккей. Тогда, в лихие 90-е, авторитет некогда любимого хабаровчанами вида спорта пошатнулся. Ханин был основателем и первым президентом Дальневосточной межрегиональной федерации хоккея с мячом, активно начал работать с резервом команды мастеров.

Для популяризации любимой игры он сумел организовать в Хабаровске в 1998 году международный турнир на Кубок Азиатско-Тихоокеанского региона с участием сборных США и Канады.

Осенью того же года он вновь возглавил армейцев. Правда, на этот раз Ханин тренировал клуб недолго. Будучи воспитанным старой армейской школой, наставник не смог найти общий язык с подопечными, представлявшими совершенно новое поколение игроков. Отработав на посту главного тренера ровно шесть месяцев, Ханин в канун нового, 1999 года подал в отставку.

Но за хоккей с мячом душа у него продолжает болеть по сей день. Михаил Ханин искренне рад, что сейчас клуб, которому он отдал свои лучшие годы, является флагманом российского бенди. В Хабаровске построена современная крытая арена «Ерофей», интерес к хоккею с мячом в городе вновь возрос. Значит, есть шанс, что у нас со временем появятся новые Ханины.

Михаил Ханин родился 12.02.1944 (Балашиха, Московская обл.). Нападающий. Заслуженный тренер СССР.

Старший тренер СКА (Хабаровск): 1973/74, 1977–1985, июль – декабрь 1998 гг.

В хоккей с мячом начал играть в 1957 году в Балашихе в детской команде «Машиностроитель». Выступал за «Динамо» (Москва) в сезоне 1962/63 г., за СКА (Хабаровск) – 1963–1974 гг.

Серебряный призер чемпионатов СССР 1964 и 1970 гг. Бронзовый призер 1968, 1969 и 1972 гг. Мастер спорта. 2 матча за сборную СССР (1 мяч).

В списках лучших игроков страны в 1968, 1969, 1972 гг.

Старший тренер СКА (Хабаровск): 1973/74, 1977–1985, июль – декабрь 1998 гг.

Достижения: второе место в чемпионате СССР 1982 г., третье место в 1979, 1981, 1984, 1985 гг.