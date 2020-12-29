Дегтярёв продолжает рейды по коронавирусным госпиталям

В Комсомольске-на-Амуре Михаил Дегтярев посетил городскую больницу №2. Это учреждение также является «ковидным» госпиталем. Врио губернатора по традиции лично пообщался с пациентами и персоналом. Он озвучил им важную новость.

«Наше министерство здравоохранения всегда хочет, чтобы каждый мог получить помощь своевременно, особенно в праздничные дни. Но есть такие поликлиники, где нагрузка небольшая. Уровень заболеваемости по краю разный, поэтому даю и.о. министра здравоохранения региона Юрию Бойченко поручение еще раз посмотреть и по возможности смягчить приказ о работе амбулаторий с учетом особенностей и географии нашего края», - заявил глава региона.

Это поручение касается инициативы регионального минздрава об обеспечении работы поликлиник в новогодние выходные. Но волновало Михаила Дегтярева, в первую очередь, медицинское обеспечение и уровень подготовки врачей.

Главе региона рассказали, что в горбольнице №2 отмечается снижение нагрузки – из 590 коек заняты 435. По оборудованию учреждение укомплектовано на 100 процентов, там есть достаточное количество аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и дозаторов.

Пациенты отмечают высокий уровень подготовки медработников. Врачи и персонал заботливы и внимательны, несмотря на серьезную нехватку кадров. Существуют некоторые сложности с лекарствами, однако все группы препаратов в больнице есть.