«Начальнику транспортного цеха» Хабаровска грозит 12 лет колонии

Бывшему начальнику управления транспорта мэрии Хабаровска предъявлено обвинение в получении крупной взятки, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Владелец фирмы пассажирских перевозок Юрий Васильев, тоже фигурирующий в истории с чиновником, может попасть за решетку на 15 лет.

Языком прокуратуры

В понедельник прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника управления транспорта администрации города Хабаровска, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года получил от предпринимателя, занимающегося предоставлением услуг общественного транспорта по ряду автобусных маршрутов в Хабаровске, взятку в виде денег на сумму свыше 1,7 млн рублей и незаконно оказанной ему услуги имущественного характера на общую сумму 20 тысяч рублей.

«Покровительство выразилось в заключении в Арбитражном суде Хабаровского края мирового соглашения по заявлению управления транспорта администрации Хабаровска о прекращении действий свидетельств об осуществлении перевозок, выданных принадлежащим предпринимателю организациям, и в непринятии мер к обращению в суд с аналогичными заявлениями в дальнейшем», — говорится в сообщении ведомства.

Взятка была завуалирована путем оформления договора купли-продажи автомобиля Toyota LandCruiser-200, 2008 года выпуска, согласно которому предприниматель приобрел у обвиняемого его автомобиль по заведомо завышенной стоимости, поскольку разница между договорной и фактической ценой автомобиля составила свыше 1,7 млн рублей.

Услуга имущественного характера состояла в осуществлении для обвиняемого ремонтных работ кровли малоэтажного жилого дома в Хабаровском районе.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В рамках этого же уголовного дела предъявлено обвинение предпринимателю за совершение преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Хабаровска

Что мы знаем о чиновнике Суковатом

Сергей Суковатый занимал должность начальника управления транспорта с 2016-го. Есть мнение, что благодаря реформе пассажирского транспорта, устроенной Сергеем Суковатым, в Хабаровске стали банкротится муниципальные автобусные предприятия.

Кроме того, по утверждению газеты КП-Хабаровск, с подачи Суковатого стали расти цены на проезд в автобусах.

В 2019 году Сергей Суковатый оказался в опале. Действующий мэр Сергей Кравчук объявил начальнику управления транспорта выговор за установленные возле аэропорта шлагбаумы и создание очередей их автомобилей. Сергей Суковатый, по мнению коллег, развел самодеятельность, нарушил муниципальный устав и федеральный закон.

После реорганизации управления в июле 2019-го Суковатый оказался не у дел, по сути был уволен. Он собирался даже судиться с мэрией, но в итоге попал под суд сам.

Когда оперативники получили информацию о махинациях Суковатого и заварилась каша со взяткой, первым в СИЗО оказался владелец фирмы по перевозке пассажиров «Пять звезд» Юрий Васильев, именно его подозревали в коррупционной связи с чиновником. Васильева посадили в тюрьму в конце 2019-го, за два дня до Нового года. Позже бизнесмен был отпущен под домашний арест.

За Суковатым полицейские бегали еще в течении месяца, он пытался покинуть Россию. Задержали его 23-го января в Благовещенске на речном пункте перехода через российско-китайскую границу. Он, говорят, хотел хитрым путем уехать в Канаду к своей дочери.