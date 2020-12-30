Хабаровчанам привьют ЗОЖ за 21 день

«Быть здоровыми хотят все, но как же трудно вести здоровый образ жизни!» - так думают многие. Однако это вовсе не значит, что так оно и есть. Ведь критерии здорового образа жизни (ЗОЖ) чётко описаны Всемирной Организацией Здравоохранения, и если ознакомиться с её рекомендациями, то окажется, что немало людей ведут вполне себе здоровый образ жизни, сами о том не подозревая.

Цель онлайн-марафона «ПРИВЫЧКА БЫТЬ ЗДОРОВЫМ», который стартует 11 января – показать жителям Хабаровского края, что ЗОЖ – это так уж и сложно. Чтобы быть здоровым, не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками, есть только натуральную пищу и полностью отказаться от алкоголя. Достаточно просто избавиться от пары вредных привычек и приобрести пару полезных.

Считается, что привычка формируется у человека в среднем 21 день. Именно столько времени четыре автора проекта будут пытаться сформировать у себя полезные привычки (и избавиться от вредных) по рекомендациям и под наблюдением четырёх экспертов.

Эксперты проекта: Марина Макаревич, врач-методист Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики; Татьяна Дорогая, фитнес-тренер, коуч; Дмитрий Энбе, психиатр, нарколог; Людмила Тихонова, психолог, гештальт-терапевт.

Каждый из четырёх авторов проекта будет формировать свои привычки по отдельному направлению: Алла Джан-Ша – «Здоровое питание»; Алексей Збарский – «Физическая активность»; Рома Овсейчук – «Отказ от алкоголя и курения»; Юлия Карабицкая – «Преодоление стресса».

Этот эксперимент все желающие смогут наблюдать (и обсуждать) в январе 2021 года в инстаграм-аккаунте Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики @cmp_dv. Достаточно просто быть его подписчиком.

При этом, авторы проекта предлагают зрителям не оставаться пассивными наблюдателями, а самим принять участие в марафоне, следовать рекомендациям экспертов, задавать им вопросы в комментариях, делиться своими результатами в инстаграм-аккаунте @cmp_dv и проверять, насколько их образ жизни соответствует международным критериям здоровья.

Станут ли зрители здоровее? Смогут ли авторы сформировать у себя полезные привычки за 21 день? Узнаем уже в конце января. Подписывайтесь на аккаунт @cmp_dv и ведите здоровый образ жизни вместе с нами! Всемирная Организация Здравоохранения и Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики уверяют, что это совсем не сложно.