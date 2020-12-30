Связи на дороге Лидога – Ванино нет из-за отсутствия дворников?

Про дорогу Лидога – Ванино не писал только ленивый. Однако проблема ям, какой бы острой она ни была, все же не настолько негативна в перспективе, как отсутствие связи. Колдобину можно объехать, перед ней можно притормозить и в общем миновать без последствий.

Но что делать, если где-нибудь на сотом километре этой трассы в лютый мороз глубокой ночью сломалась машина? Причем сломалась конкретно – не едет и не греет? Трафик весьма скромный. Ни до кого не дозвониться. Может, насмерть не замерзнешь (все же иногда автомобили ездят, поможет сердобольный дальнобойщик), но обморожение получить вполне реально.

Правительство региона в своем релизе упоминало, что магистраль покрыта связью более чем на семьдесят процентов. Журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» в начале декабря отправился из Хабаровска в Советскую Гавань. И заметил: мобильник ловит сигнал в том же месте, что и много лет назад. А именно – в месте, прозванном «кафе Половинка» (вообще-то точка общепита как-то по-другому называется, но никто не помнит как именно).

Получается, правительство края лукавит? Нет. На дороге имеется определенное количество вышек связи. Наш коллега насчитал их одиннадцать штук. Так вот, «башни» работают на солнечных батареях. Кои оказались… покрыты толстым слоем снега. То есть сигнал есть, однако осадки в прямом смысле «гасят» его.

Врио губернатору Михаилу Дегтярёву во время прямой линии мы задали вопрос: можно ли определить структуру, в полномочиях которой будет уборка солнечных батарей от снега?

«Обязательно определим эту структуру, и в этом деле наведем порядок», - ответил Дегтярев.

Если власти оперативно займутся проблемой, значит, будет меньшая вероятность, что кто-нибудь замерзнет на трассе Лидога – Ванино. Ведь мы же помним известный принцип: «как бы плоха ни была ситуация, она в любой момент может стать еще хуже».

Андрей Канев