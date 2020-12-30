В Комсомольске-на-Амуре Дегтярев внепланово проверил цены на социально важные продукты

Врио губернатора провел инспекцию цен в комсомольских магазинах. Для создания наиболее объективной картины Михаил Дегтярев решил отклониться от запланированного маршрута и «нежданно нагрянуть» в разные торговые точки. Т.е. не только в те магазины, которые подписали с региональным минсельхозом соглашение о сдерживании цен на социально важные продукты.

Сначала глава региона посетил сеть «Амба». Хлебобулочные изделия, сахар, мука, масло, молоко и даже баранина – ценник на них не изменился. А вот в «Самбери» ситуация оказалась сложнее.

Например, самая дешевая бутылка растительного масла стоила 93 рубля. Однако емкость вместо традиционного литра вмещала в себя лишь 800 миллилитров. Рядом был ценник на литровую бутыль – 109 рублей – однако в наличии товара не оказалось. Он, как извещала специальная табличка, «в пути».

«Руководство сети приняло решение поставить такие наклейки, что в принципе дела не меняет. Масло по 109 рублей мы купить не смогли. Минимум – 117 рублей. То же – и по другим позициям. Поэтому мы ждем, что все торговые сети подключатся к нашему соглашению, и по наиболее социально значимым товарам цены будем держать. Есть поручение Президента России, и мы в Хабаровском крае будем его исполнять», - рассказал Михаил Дегтярев.

Несмотря на наличие торговых сетей, не подписавших «пакт» с минсельхозом, ситуация со сдерживанием цен контролируется. Важную роль здесь играют регулярные рейды сотрудников правительства и лично Михаила Дегтярева по магазинам.