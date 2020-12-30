Мечты должны осуществляться — полпред президента Юрий Трутнев

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников и мальчика из Татарстана. Благодаря новогодним акциям «Ёлка желаний», прошедшим во время совета округа ДФО во Владивостоке и в правительстве РФ в Москве, подарки от руководства страны и округа получат дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья.

На дальневосточной «Ёлке желаний» во Владивостоке Юрию Трутневу досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя пожелания юных дальневосточников, вице-премьер связался с семьями Бурятии, Чукотки, Хабаровского края, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками.

Пятнадцатилетний Алексей Мищишин из Анадыря получил вертикализатор с ремнями и подголовником, который необходим для реабилитации подростка. «С наступающим Новым годом! Совсем немного до него осталось дней. Мне передали вашу просьбу о необходимости средств реабилитации для Алексея – о вертикализаторе. С большим удовольствием эту просьбу выполняю», – отметил вице-премьер в разговоре с семьей из Анадыря.

Ещё один шар с дальневосточной «Ёлки желаний» достался с желаниями от Джамбаловых Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ. Дети загадали получить компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы заниматься дистанционно по школьной программе.

«Готовы к Новому году? – поинтересовался у многодетной семьи Юрий Трутнев, – Была просьба от детей – подарить компьютер. Его должны вам предать. А ещё мы хочу передать четырехлетней Софье подарить плюшевого медведя. Поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам самого доброго!».

Исполнилось желание десятилетнего Руслана Хабиббулина из города Набережные Челны. Он мечтал оказаться в закулисье кинотеатра. Шар от его имени Юрий Трутнев снял с правительственной ёлки. Для мальчика организовали экскурсию в кинотеатр «Магадаскар» и рассказали о процессии организации кинопоказов.

«Мне передали просьбу Вашего сына посмотреть кинотеатр. Сказали, что всё удалось организовать, что всё ему показали. Доволен? Это хорошо, если глаза счастливые, – связался по телефону с мамой ребёнка вице-премьер, – Там еще небольшой подарок ему от меня передадут. Игру. Поздравляю с Новым годом. Руслану, вам и всей вашей семье всего самого доброго и хорошего Нового года. Важно, чтобы мечты осуществлялись».

Также в рамках исполнения новогодних желаний Юрий Трутнев пообщался по видеосвязи с семьей четырнадцатилетней Николь Агеевой. С просьбой помочь девочке с особенностями развития к вице-премьеру на встрече с дальневосточными журналистами обратилась редакция газеты «Аргументы и Факты – Дальинформ». Николь нужны две коляски для перемещения по дому и передвижения по городу.

«Николь, Татьяна Александровна, здравствуйте, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мне передали вашу просьбу. Мы выполняем, к сожалению, только её половину. Коляска для улицы есть, для дома обязательно докупим, она тоже у вас будет, её вам доставят», – подчеркнул Юрий Трутнев.