Хабаровские журналисты предлагают ввести пониженный налог для СМИ

В правительстве края обсудили план первоочередных действий по восстановлению экономики, поддержке доходов и занятости населения в 2021 году

«Перед собой мы ставим задачу добиться экономического роста. В стадии обсуждения ряд налоговых преференций для предпринимателей и усиление действующих форм поддержки», - рассказал Виктор Калашников, министр экономического развития края.

По словам министра финансов края Валентина Костюшина, за 11 месяцев этого года доходы края составили 130,6 миллиарда рублей. В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило более 90,1 миллиарда рублей, средств федерального бюджета почти 40,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета практически сопоставимы с доходами - 130,9 млрд рублей. Из доходной части на финансирование социальных отраслей было направлено 89,5 миллиарда рублей.

«Большая часть выпадающих доходов компенсирована за счет федерального бюджета», - сообщил Валентин Костюшин.

Понятно, что налоговые отчисления от деятельности СМИ составляют лишь маленькую толику в «кубышке» края. Но ведь как новомодные медиа, так и привычные многим поставщики информации стараются донести до жителей края всестороннюю информацию.

Подавляющее большинство тем, которые поднимают журналисты края, не приносят изданиям «донатов». Их цель – распространить новости о социально значимых проектах, познакомить читателей с актуальной аналитикой, не дать «замылить» важные для региона инициативы.

Однако в плане первоочередных действий, рассматриваемых краевым правительством, про СМИ упомянуть как-то забыли. Несмотря на то, что федеральное правительство уже признало отрасль СМИ пострадавшей вследствие пандемии.

Для того чтобы исправить эту несправедливость, предлагаем ввести в перечень Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), в отношении которых в 2021 году будут применены пониженные налоговые ставки, ОКВЭД 63.91 «Деятельность информационных агентств». Это, во-первых, существенно не отразится на наполняемости краевого бюджета, а во-вторых, так будет по-граждански честно.

Федор Широков