Священник из Хабаровска попробовал сделать языческие бианси

Руководитель комиссии по делам коренных малочисленных народов Хабаровской епархии протоиерей Сергий Самсонов принял участие в мастер-классе по приготовлению рождественского блюда – нанайских пельменей бианси в Центре культуры коренных малочисленных народов «Бури» города Хабаровска.

Организатор праздничного мероприятия – Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья. Мастер-класс проводился для школьников. Семиклассники школы №10 Хабаровска уже не первый год участвуют в проектах Объединения. Перед началом вкусного события ребята украсили елку.

Руководитель Объединения Леонид Сунгоркин рассказал ребятам о том, что в день зимнего солнцестояния раньше нанайцы лепили пельмени. Этот день означал, что зима уже повернула на весну. Традиционное нанайское блюдо с принятием православия стало одним из главных угощений на праздник Рождества Христова.

Отец Сергий рассказал школьникам о важном событии, произошедшем более двух тысяч лет назад, которое подарило миру Спасителя. Перед началом мастер-класса присутствующие помолились и приступили к лепке.

Как замешивать тесто, как готовить начинку и каким оригинальным способом нужно соединять края будущих пельменей Леониду Сунгоркину помогала показывать и рассказывать его мама – мастерица декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Екатерина Сунгоркина. Так же как искусно она шьет нанайские тапочки, оригинальные меховые коврики и панно, столь ловко и умело она умеет лепить пельмени-бианси, похожие по своей форме на серебряные слитки.

Ребятам доверили из готового теста раскатывать идеальные кружочки и наполнять их начинкой. В ней, кстати, главный секрет нанайских пельменей. К мясу или рыбе обязательно добавляется мелконарезанная капуста и чеснок.

Отец Сергий вместе с ребятами учился лепить нанайские пельмени. И все вместе за час, пока длился мастер-класс, налепили около двух сотен «серебряных слитков».

Историческая справка

Распространению христианства на Дальнем Востоке способствовали русские крестьяне, служившие проводниками православной культуры. В частности, тесное соседство с русскими переселенцами способствовало приобщению к православию ительменов, некоторых амурских народов, отдельных групп эвенков и якутов. Заимствуя у своих новых соседей элементы земледелия, крестьянского образа жизни и бытовые традиции, они воспринимали и христианство на его обыденном уровне. Все более массовым явлением становились смешанные браки. К 1863 г. православие приняло почти все население территории, примыкавшей к р. Амгунь, с 1866 г. начали принимать крещение нанайцы и нивхи. В этот период представители коренных народов крестились в основном добровольно.