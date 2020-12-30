Тяжелый год с легкими: Хабаровск — рекордсмен по пневмонии

В 2020-м Хабаровск поставил печальный рекорд по заболеваемости внебольничной пневмонией. По сравнению с 2019 годом количество горожан, заболевших ею, возросло троекратно. Об этом сообщила замначальника городского управления физкультуры, спорта и здравоохранения Татьяна Скорик.

«В этом году по заболеваемости внебольничной пневмонией у нас рекордный показатель: ею переболели более 25 тысяч хабаровчан, что в три раза больше, чем было в 2019-м – свыше 7,5 тысяч человек. На прошедшей неделе за помощью к врачам обратилось 1 тыс. 469 человек с симптомами этого заболевания», — цитирует Скорик пресс-служба мэрии.

А вот ситуация с COVID-19 в краевой столице, напротив, повернула в сторону улучшения: город продолжает держаться на плато.

«За прошедшие сутки в Хабаровске было зарегистрировано 176 новых случаев заболевания горожан коронавирусной инфекцией (по краю — 337 случаев). Региональный коэффициент распространения инфекционного заболевания достиг 0,99, а в Хабаровске он составил 0,89, что соответствует второму этапу снятия ограничительных мер», — отметила Татьяна Скорик.

Охоту на здоровье хабаровчан продолжает и ОРВИ: за минувшую семидневку зарегистрировано 4 тыс. 754 случая острой респираторно-вирусной инфекции. Эпидпорог превышен на 34,4%, причем среди взрослого населения – на 63,2%. Ни одного случая гриппа в Хабаровске пока не зарегистрировано, поэтому те, кто еще не успел сделать от него прививку, имеют шанс укрепить свой иммунитет. Для вакцинации достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Справка

Внебольничная пневмония — пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.

Внебольничная пневмония является распространенным явлением, поражающим людей всех возрастов, и его симптомы возникают в результате заполнения жидкостью участков легких, абсорбирующих кислород (альвеол). Это подавляет функцию легких, вызывая одышку, лихорадку, боли в груди и кашель.

Ее причины включают в себя бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Диагноз внебольничной пневмонии устанавливается путем оценки симптомов, физикального осмотра, рентгенографии или исследования мокроты.

Пациентам с внебольничной пневмонией (ВП) иногда требуется госпитализация. Лечение производится, главным образом, антибиотиками, жаропонижающими средствами и средствами от кашля. Некоторые формы ВП можно предотвратить путем вакцинации и отказом от курения табачных изделий.