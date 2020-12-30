Всё перемелется: правительство выделило хлебопёкам 4,7 млрд рублей

Производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На поддержку мукомолов и хлебопёков будет направлено 4,7 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей пойдёт на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Утверждённое Михаилом Мишустиным решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.