Обманутым дольщикам в Хабаровском крае выплатят компенсации

Фонд защиты прав дольщиков восстановит нарушенные права более 7 тысяч граждан — соинвесторов строительства 104 домов в 26 регионах России, сообщает РИА Новости.

«На заседании наблюдательного совета фонда мы приняли важное решение по восстановлению прав более 7 тысяч обманутых дольщиков в 26 субъектах Российской Федерации. Строительство 55 домов будет завершено – свои квартиры получат 5002 гражданина. 2076 дольщикам, которые приобрели квартиры в 49 домах, будут выплачены компенсации», — цитирует РИА Новости председателя набсовета, вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Всего набсоветом фонда было принято решение по 665 проблемным объектам, что позволит решить проблему восстановления прав более 55 тысяч дольщиков.

Список объектов, по которым было принято решение о выплате компенсации

—Хабаровский край: 2 дома застройщика ООО «Лазурит», 2 дома застройщика ООО «Техмонтаж»;



