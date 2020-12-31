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Обманутым дольщикам в Хабаровском крае выплатят компенсации
Фонд защиты прав дольщиков восстановит нарушенные права более 7 тысяч граждан — соинвесторов строительства 104 домов в 26 регионах России, сообщает РИА Новости.
«На заседании наблюдательного совета фонда мы приняли важное решение по восстановлению прав более 7 тысяч обманутых дольщиков в 26 субъектах Российской Федерации. Строительство 55 домов будет завершено – свои квартиры получат 5002 гражданина. 2076 дольщикам, которые приобрели квартиры в 49 домах, будут выплачены компенсации», — цитирует РИА Новости председателя набсовета, вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Всего набсоветом фонда было принято решение по 665 проблемным объектам, что позволит решить проблему восстановления прав более 55 тысяч дольщиков.
Список объектов, по которым было принято решение о выплате компенсации
- —Хабаровский край: 2 дома застройщика ООО «Лазурит», 2 дома застройщика ООО «Техмонтаж»;
- Республика Саха (Якутия): 2 дома застройщика ООО СПФ «Черов и К»;
- —Пензенская область: 1 дом застройщика «ФЖИ г. Заречного»;
- —Челябинская область: 1 дом застройщика ООО «Речелстрой», 2 дома застройщика ООО «Проект Парковый-1»;
- —Ростовская область: 1 дом застройщика ООО «СКБ Центр», 3 дома застройщика ООО «Строй Старт», 5 домов застройщика ООО «СтройСпектр»;
- —Республика Бурятия: 1 дом застройщика ООО «РЖС»;
- —Алтайский край: 1 дом застройщика ООО СК «Строй-Тактика»;
- —Ярославская область: 1 дом застройщика ООО СК «Авдат», 2 дома застройщика ООО «ИСК «ЯР групп строй»»;
- —Ленинградская область: 2 дома застройщика ЖСК «Кирккоярви 1,2», 3 дома застройщика ООО «Демидовский парк»;
- —Краснодарский край: 1 дом застройщика ООО «ЭД»*;
- —Московская область: 1 дом застройщика ЗАО «ТМ-СтройПром», 1 дом застройщика ООО «ТСТ Стройкомплекс», 4 дома застройщика ООО «Астерра Инвест», 2 дома застройщика ООО «Фирсановка Риверайд Парк»;
- —Красноярский край: 6 домов застройщика ЖСК «ЖСК-1», 2 дома застройщика ООО «СибСтройИнвест»;
- —Омская область: 1 дом застройщика ЖСК «Дольщик», 1 дом застройщика ЖСК «Менделеева-46», 1 дом застройщика ЖСК «Рубин-2»;
- —Республика Башкортостан: 1 дом застройщика ЖСК «Жилой дом по ул. Молодежная в дер. Кабаково», 1 дом застройщика ЖСК «НОВЫЙ ДОМ».