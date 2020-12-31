Два села остались без электричества в Ульчском районе

На дизельной электростанции случился пожар, никто не пострадал, сообщает краевая прокуратура.

Электростанция в селе Савинское загорелась ночью, утром пожар всё еще тушили. В результате ЧП без света остались два села — Савинское и Монгол.

По оперативной информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в Ульчский район, где в пострадавших селах проживает 361 человек, доставлен резервный источник питания. Оперативными бригадами ведутся аварийно-восстановительные работы. В частных домах установлено печное отопление, многие жители имеют личные дизель-генераторы. Из-за позднего обнаружения возгорания и удаленности профессиональных подразделений пожарной охраны здание дизель-электростанции уничтожено полностью. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю.

На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин, проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации. По результатам — при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.



