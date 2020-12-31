И сохрани: пожилых людей с признаками болезни не пустят в хабаровские храмы

Хабаровская епархия определилась с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Рождество.

В Хабаровской духовной семинарии прошло собрание с участием настоятелей храмов Хабаровской епархии, за которым обсудили проведение Рождественских богослужений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рождественские службы в храмах епархии в ночь с 6 на 7 января проведут с соблюдением всех антиковидных требований.

«Епархия не принимает собственных решений относительно противоэпидемических мер, а лишь следует рекомендациям, которые дают санитарные власти нашего региона», — особо подчеркнул секретарь епархии иеромонах Николай (Белозеров).

На основании рекомендаций Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в епархии утвердили список мер для проведения Рождественских богослужений в условиях пандемии. Это:

— обязательное ношение защитных масок верующими,

— использование защитных масок священнослужителями во время Таинства исповеди,

— соблюдение социальной дистанции в храмах,

— регулярное проветривание помещений, использование устройств для обеззараживания воздуха,

— антисептическая обработка рук при входе,

— регулярная дезинфекция икон, предметов, используемых при богослужениях,

— проведение разъяснительных работ среди верующих в части важности профилактики инфекции,

— ограничение на посещение храмов лиц 65+, имеющих признаки болезни или хронические заболевания дыхательных путей.

Для всех, кто по состоянию здоровья не сможет посетить Рождественское богослужение, будет организована трансляция из кафедрального собора Хабаровска.