Как Хабаровский край будет праздновать

Кроме спортивных событий пройдут новогодние спектакли, концерты и показы.

С 1 по 10 января 2021 года жителей края приглашают принять участие в спортивных и культурных событиях. Провести время можно будет как на открытом воздухе, так и за просмотром новогодних спектаклей, концертов и показов.

1 января на набережной стадиона имени Ленина состоится «Забег обещаний». Участники пробегут дистанцию в 2021 метр по маршруту спортивного парка со специальным нагрудным номером, на котором обязательно необходимо написать свои обещания и цели на 2021 год. Регистрация начнется в 11.00 в здании универсального краевого спортивного комплекса.

Работа народного катка на спортивной набережной начнется 1 января в праздничном режиме – с 12.00 до 23.00. Также с первого дня нового года начинает работу каток на базе спортивного комплекса «Авангард» (ул. Краснофлотская, 3), со 2 января работают катки на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» (Тихоокеанская, 73А) и спортивного комплекса «Энергия» (Павла Морозова, 30).

В краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей» со 2 января и все новогодние каникулы будут проходить катания на коньках. Информация о времени работы размещена на сайте erofey-arena.com и в инстаграм-аккаунте @erofey_arena. С 3 по 7 января здесь состоится традиционный Рождественский турнир среди юных хоккеистов 2010-2011 годов рождения. Для всех желающих вход на соревнования свободный.

В рамках культурной программы со 2 по 7 января в Хабаровской краевой филармонии пройдут праздничное представление у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, музыкальное шоу световой анимации по мотивам сказки Ю. Яковлева «Умка, снег и Новый год». 5 января состоится концерт «С новым годом». 6 января в камерном зале состоится семейный литературно-музыкальный спектакль по повести.

Дед Мороз и Снегурочка из Хабаровского краевого театра драмы поздравят юных жителей с Новым годом. Спектакли в новогодние праздники здесь пройдут с 4 по 10 января. Маленьких зрителей ждет развлекательная программа и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослых приглашают на лучшие комедийные спектакли.

Со 2 по 10 января в Хабаровском театре юного зрителя пройдет новогоднее представление «Снеговишник».

В Хабаровском театре кукол со 2 по 10 января состоится новогоднее представление по мотивам детских сказок.