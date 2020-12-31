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Добрый вечер, я диспетчер: экстренные телефоны новогоднего Хабаровска
В предстоящие новогодние каникулы все службы городского хозяйства Хабаровска будут работать в круглосуточном режиме., сообщает пресс-служба мэрии.
Графики дежурств сформированы, контакты уточнены. Для предотвращения сбоев в работе теплоэнергетических и жилищно-коммунальных систем проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного взаимодействия всех городских служб, ответственных за жизнеобеспечение краевой столицы.
Энергоснабжающие организации и предприятия «Водоканал», «Тепловые сети», «Горсвет», ОАО «Хабаровская горэлектросеть», дорожные службы будут работать в режиме повышенной готовности. При возникновении ЧС хабаровчане смогут в любое время обратиться за помощью по телефонам аварийно-диспетчерских служб города.
ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ГОРОДА ХАБАРОВСКА на 02.12.2020.
|Наименование организаций
|Телефоны служб
|Единая дежурно-диспетчерская служба города Хабаровска (ЕДДС)
|004; 42-47-43
|Центр учета работ и обращений граждан
|380-380
|Аварийно-диспетчерские службы коммунальных предприятий
|МУП города Хабаровска «Водоканал»
|Центральная диспетчерская служба
|70-47-3073-79-63
|МУП города Хабаровска «Тепловые сети»
|Центральная диспетчерская служба
|56-39-53
|ОАО «Хабаровская горэлектросеть»
|Центральная диспетчерская служба
|21-65-58
|МУП города Хабаровска «Горсвет» (уличное освещение)
|Центральная диспетчерская служба
|47-06-24
|Управление транспорта города
|Диспетчер
|91-02-07
|Аварийные службы лифтового хозяйства города
|ООО «ОТИС-ЛИФТ»
|8 800 250 68 47
|— Центральный- Железнодорожный р-н в (т.ч. пос. Горького);- Кировский;- Краснофлотский;- Индустриальный.
|ООО «Комплекслифт» ( Амур-лифт):
|— Индустриальный р-н ( в т.ч. Красная Речка),-Железнодорожный, (в т. ч. пос. им. Горького частично)ул. Лазо – Б. Вяземская- Центральный (Ленинградская, 35б, 37а)
|50-03-6243-49-76
|ООО «Селена-лифт»- Железнодорожный (в т.ч. «Квартал ДОС»)
|23-68-7189147701627
|ООО «Хабаровсклифтсервис»:
|61-33-34
|— Центральный ( в т.ч. Засыпной, Рабочий городок)- Железнодорожный;- Индустриальный (в т.ч. Инский)
|ООО «Дальлифтстандарт»:-Индустриальный
|91-02-78, 24-84-04
|ООО «Лифтэк»:
|45 77 10
|— Центральный; — Индустриальный.
|20-39-01
|ООО «ЛИФТ-КОМФОРТ»
|68-11-23 – днем36-55-11- после 18-00
|СИТИ-ЛИФТ (в осн. дома Северного МКР
|24-39-40;45-34-67
|«ПЛЭК –Сервис»
|20-68-87
|МУП города Хабаровска «Стрела» (антенное хозяйство города)
|Диспетчеры
|75-17-79; 75-17-80, 75-17-65(в рабочие дни с 8-00 до 20-00)
|
Аварийно-диспетчерские службы жилищных предприятий города
|Наименование организации
|Телефоны
|АДС по Индустриальному району
|ООО «Побережье Амура»
|21-49-96
|36-55-11
|ООО «Амурлифт» ЖЭУ-14
|52-34-06
|51-08-128-914-166-79-86
|ООО «Амурлифт» ЖЭУ-28
|54-33-30
|36-55-11
|ООО «Амурсантехмонтаж»
|23-82-15
|36-55-11
|ООО «Дебют-Сервис» ЖЭУ-8, 26
|36-41-54
|36-55-11
|ООО «Дебют-Сервис» ЖЭУ-19
|36-09-73
|36-55-11
|ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-16
|53-41-45
|51-08-12
|ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-17
|36-07-03
|36-55-11
|ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-21
|51-28-77
|51-08-12
|ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-23
|51-37-53
|51-08-12
|ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-27
|51-02-42
|51-08-12
|ООО «Авангард-Сервис» уч.1
|54-54-00
|ООО «Авангард-Сервис» уч.2
|54-59-47
|ООО УК «КДМ»
|53-07-89
|77-63-17
|ООО «Ремстрой-Хабаровск»
|53-05-70
|63-38-82
|ООО «Уют»
|36-50-02
|УК «Уютный дом»
|20-27-23
|ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВОдиспетчерЖСК № 5/3 (п. Красная речка)
|8-924-415-72-298-924-415-73-17
|ООО « Сантехстрой»
|30-40-90
|21-34-99
|ООО УК «Гранд»
|909-939
|8-924-216-20-14
|ООО « Фортуна»
|358-088
|ООО «УК «ДВСРК-Горький»
|8-984-280-03-58р-н ул. Краснореченская
|45-03-06Р-н Горький
|ООО «Умный дом»
|585-585
|580-580
|ООО «УК «АСИ-ЖКХ»
|69-30-36
|АДС по Центральному району
|ООО «Дальмонтажсервис»
|31-62-58
|ООО «ОВНК»
|30-44-69
|66-20-40
|ООО «Рассвет»
|70-30-11
|60-29-50
|ООО «Водрем-ДВ»
|32-69-83
|43-94-12
|ООО «Водрем-Сервис»
|42-57-99
|43-94-12
|ООО «Жилищная инициатива»
|30-46-17
|ООО «РЭП»
|41-33-30
|8-914-162-72-77
|ООО «Сантехстрой»
|30-40-90
|45-21-08
|ООО «Жилпроект»
|24-11-15
|42-31-03
|ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВОдиспетчерЖКС №5/2 ( Волочаевский городок)
|8-924-415-72-298-924-415-73-60
|ООО «Гранд»
|90-99-29
|90-99-39
|УК «Восход»
|46-57-67
|66-81-08
|ООО «Побережье Амура»
|21-49-96
|36-55-11
|УК «Комфорт ДВ»
|Оф.45-98-93,Сантехник-электрик 8-914-422-90-58
|УК ООО «Янтарь»
|89243076969, 89294043939
|ООО «Жилтехстрой»
|62-63-82
|Слесарь.20-57-41электрик.20-57-42
|АО «УК Огни города»
|8914-540-03-41
|ООО УК «Гермес»
|69-39-36
|АДС по Кировскому и Краснофлотскому районам
|ООО «Жилремстрой»
|76-10-50
|56-31-72
|ООО «ЭкЖиЗ»
|22-56-8742-31-03
|42-97-39
|ООО «Восток-Сервис»
|74-86-86
|74-83-91
|ООО «Такт»
|45-25-9873-69-49
|25-89-6020-27-34
|ООО «Жил Сервис» ЖЭУ-36
|74-06-17
|42-97-39с.62-90-39
|ООО «Жил Сервис» ЖЭУ-13
|22-52-93
|42-97-39
|ООО «Жил Ком» ЖЭУ-32
|74-06-07
|42-97-39
|ООО «Жил Ремонт» ЖЭУ-22
|73-01-48
|42-97-39
|ООО «Остон ЖКУ»
|72-41-71
|72-41-7342-95-418-962-675-10-14
|ООО «Жилкомсервис»(Березовка)
|48-05-88
|65-56-64
|ООО «Премиум»
|91-59-30
|66-33-11
|ООО «Премиум-1»
|ООО «Премиум-2»
|ООО «Премиум-3»
|76-32-848-914-159-52-48
|ООО «РЭП»
|41-33-28; 41-33-30; 8-914-162-72-77
|ООО «Жилком»(Березовка)
|48-05-88
|65-56-64
|ООО «Дом сервис»
|68-33-68
|63-00-34
|ООО «Жил Пром»
|73-53-1442-95-41
|8-962-675-10-14
|ООО «Янтарь»
|75-77-90
|ООО «Асгард»
|24-22-26
|46-7-98
|ООО УК «Магнит»
|8-99-979-27-77
|ООО УК «Хабаровская»
|8-800-222-33-26
|ООО «ДВ-стандарт»
|68-33-68
|ООО «Розенталь Групп
|65-42-29
|46-77-00
|ООО «Жилпроект»
|42- 31-03
|24-11-15
|УК ООО «Виктория»
|42- 31-03
|24-11-15
|УК ООО «Лидер-сервис»
|45-20-82
|ООО «ЭНКЕ»
|66-77-97
|ООО «ТАКТ»
|25-89-6025-89-40
|45-25-98
|УК «Надежные партнеры»
|68-18-78,68-18-48
|ООО УК «Профисервис»
|74-00-25
|ООО «УК «Золотой фонд»
|слесарь-сантехник 8-909-878-24-36
|ООО УК «Комфорт»
|8-914-198-26-98
|ООО УК «Гермес»
|66-82-85
|ООО УК «Кировский»
|56-31-72
|ООО «АСИ-ЖКХ»
|69-39-36
|АДС по Железнодорожному району
|ООО «Бруслит-Сервис» уч.1 «Строй-ДВ»
|30-19-43
|33-32-53
|ООО«Бруслит-Сервис» (Шелеста)
|43-64-12
|33-32-53
|ООО «Бруслит» уч.2 «ИН Восток»
|33-32-53
|33-32-53
|ООО «Бруслит» уч.3 «РемУспех»
|27-69-48
|33-32-53
|«Бруслит» (Краснодарская)
|27-60-91
|33-32-53
|ООО «Региострой»
|30-19-4333-32-53
|33-32-53
|ООО «Промлит»
|27-69-48
|33-32-53
|ООО «Восточное»
|75-76-12
|24-01-03
|ООО «Управдом»
|28-12-32
|ООО УК «Уютный дом»
|20-27-23
|ООО УК «ДВСРК» ЖЭУ-30 (Хабаровск-2)
|38-24-768-914-200-06-31
|ООО УК «ДВСРК» ЖЭУ-31 (Авиагородок)
|94-03-11
|38-24-76
|ООО «ДВСРК-АВИА»
|94-03-11
|38-24-76
|ООО УК «ДВСРК-Горький»
|45-03-06
|45-05-89
|ООО «Жилмассив»
|23-68-79
|ООО «Жилпроект»
|24-11-15
|42-31-03
|ООО «Цитадель»
|27-45-81
|77-14-62
|ООО «Жилтехстрой»
|62-63-82
|Электрик.20-57-42Слесарь. 20-57-41
|ЗАО «Рассвет»
|60- 29- 50
|580-580
|ООО «Единый город»
|94-24-09
|94-25-09
|ООО «ЖКХ-Сервис»
|29-77-67
|68-39-00
|ТСЖ «Престиж»
|77-50-72
|ООО «Магнит»
|72-02-00
|93-16-61
|ООО «Юбилейная»
|20-86-03
|8-914-776-67-61
|ООО «Уют»
|33-00-23
|36-50-02
|ООО «Сибвостокстрой»
|20-61-01
|ООО «СтройКомСервис»
|37-45-54
|68-20-16
|ООО «Пилот»
|47-47-30
|Сантехник89-14-547-38-94Электрик8-962-151 -37-20
|ООО «Чистый город»
|75-29-19
|8-909-876-75-60
|ООО «Стандарт ДВ»
|47-60-31
|47-60-32
|ООО «РегионСтрой»
|8-929-406-80-01
|8-924-919-94-11
|ООО УК «Гранд»
|8-914-772-66-27
|ООО «Даль. проект. компания»
|сант. 8-924-919-94-11элект. 8-914-187-25-32
|ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВО
|8-924-415-72-29
|ООО «СМУ 861»
|29-55-99
|38-82-43
|ООО «Астра»
|42-31-03
|ООО «Розенталь Групп»
|46-77-00
|46-77-00
|ООО «Дальневосточная проектировочная компания»
|сантехник – 8-924-919-94-11,электрик- 8-914-187-25-32
|ООО «УК «АСИ – ЖКХ»
|69-39-36
|ООО «УК «Умный дом»
|580-580
|585-585
|ООО «Асгард»
|8-914-159-22-26
|ООО «ЭНКЕ»
|66-77-97
|ООО «УК «Фортуна»
|358-088
|ООО «Жилстройкомплекс»
|65-87-13
|ООО «УК «Виктория»
|24 –11–15
|ООО «УК «Золотой фонд»
|слесарь-сантехник 8-909-878-2436