Добрый вечер, я диспетчер: экстренные телефоны новогоднего Хабаровска

В предстоящие новогодние каникулы все службы городского хозяйства Хабаровска будут работать в круглосуточном режиме., сообщает пресс-служба мэрии.

Графики дежурств сформированы, контакты уточнены. Для предотвращения сбоев в работе теплоэнергетических и жилищно-коммунальных систем проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного взаимодействия всех городских служб, ответственных за жизнеобеспечение краевой столицы.

Энергоснабжающие организации и предприятия «Водоканал», «Тепловые сети», «Горсвет», ОАО «Хабаровская горэлектросеть», дорожные службы будут работать в режиме повышенной готовности. При возникновении ЧС хабаровчане смогут в любое время обратиться за помощью по телефонам аварийно-диспетчерских служб города.

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ГОРОДА ХАБАРОВСКА на 02.12.2020.

Наименование организаций Телефоны служб Единая дежурно-диспетчерская служба города Хабаровска (ЕДДС) 004; 42-47-43 Центр учета работ и обращений граждан 380-380 Аварийно-диспетчерские службы коммунальных предприятий МУП города Хабаровска «Водоканал» Центральная диспетчерская служба 70-47-3073-79-63 МУП города Хабаровска «Тепловые сети» Центральная диспетчерская служба 56-39-53 ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Центральная диспетчерская служба 21-65-58 МУП города Хабаровска «Горсвет» (уличное освещение) Центральная диспетчерская служба 47-06-24 Управление транспорта города Диспетчер 91-02-07 Аварийные службы лифтового хозяйства города ООО «ОТИС-ЛИФТ» 8 800 250 68 47 — Центральный- Железнодорожный р-н в (т.ч. пос. Горького);- Кировский;- Краснофлотский;- Индустриальный. ООО «Комплекслифт» ( Амур-лифт): — Индустриальный р-н ( в т.ч. Красная Речка),-Железнодорожный, (в т. ч. пос. им. Горького частично)ул. Лазо – Б. Вяземская- Центральный (Ленинградская, 35б, 37а) 50-03-6243-49-76 ООО «Селена-лифт»- Железнодорожный (в т.ч. «Квартал ДОС») 23-68-7189147701627 ООО «Хабаровсклифтсервис»: 61-33-34 — Центральный ( в т.ч. Засыпной, Рабочий городок)- Железнодорожный;- Индустриальный (в т.ч. Инский) ООО «Дальлифтстандарт»:-Индустриальный 91-02-78, 24-84-04 ООО «Лифтэк»: 45 77 10 — Центральный; — Индустриальный. 20-39-01 ООО «ЛИФТ-КОМФОРТ» 68-11-23 – днем36-55-11- после 18-00 СИТИ-ЛИФТ (в осн. дома Северного МКР 24-39-40;45-34-67 «ПЛЭК –Сервис» 20-68-87 МУП города Хабаровска «Стрела» (антенное хозяйство города) Диспетчеры 75-17-79; 75-17-80, 75-17-65(в рабочие дни с 8-00 до 20-00)

Аварийно-диспетчерские службы жилищных предприятий города Наименование организации Телефоны АДС по Индустриальному району ООО «Побережье Амура» 21-49-96 36-55-11 ООО «Амурлифт» ЖЭУ-14 52-34-06 51-08-128-914-166-79-86 ООО «Амурлифт» ЖЭУ-28 54-33-30 36-55-11 ООО «Амурсантехмонтаж» 23-82-15 36-55-11 ООО «Дебют-Сервис» ЖЭУ-8, 26 36-41-54 36-55-11 ООО «Дебют-Сервис» ЖЭУ-19 36-09-73 36-55-11 ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-16 53-41-45 51-08-12 ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-17 36-07-03 36-55-11 ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-21 51-28-77 51-08-12 ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-23 51-37-53 51-08-12 ООО «ДВ-Союз» ЖЭУ-27 51-02-42 51-08-12 ООО «Авангард-Сервис» уч.1 54-54-00 ООО «Авангард-Сервис» уч.2 54-59-47 ООО УК «КДМ» 53-07-89 77-63-17 ООО «Ремстрой-Хабаровск» 53-05-70 63-38-82 ООО «Уют» 36-50-02 УК «Уютный дом» 20-27-23 ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВОдиспетчерЖСК № 5/3 (п. Красная речка) 8-924-415-72-298-924-415-73-17 ООО « Сантехстрой» 30-40-90 21-34-99 ООО УК «Гранд» 909-939 8-924-216-20-14 ООО « Фортуна» 358-088 ООО «УК «ДВСРК-Горький» 8-984-280-03-58р-н ул. Краснореченская 45-03-06Р-н Горький ООО «Умный дом» 585-585 580-580 ООО «УК «АСИ-ЖКХ» 69-30-36 АДС по Центральному району ООО «Дальмонтажсервис» 31-62-58 ООО «ОВНК» 30-44-69 66-20-40 ООО «Рассвет» 70-30-11 60-29-50 ООО «Водрем-ДВ» 32-69-83 43-94-12 ООО «Водрем-Сервис» 42-57-99 43-94-12 ООО «Жилищная инициатива» 30-46-17 ООО «РЭП» 41-33-30 8-914-162-72-77 ООО «Сантехстрой» 30-40-90 45-21-08 ООО «Жилпроект» 24-11-15 42-31-03 ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВОдиспетчерЖКС №5/2 ( Волочаевский городок) 8-924-415-72-298-924-415-73-60 ООО «Гранд» 90-99-29 90-99-39 УК «Восход» 46-57-67 66-81-08 ООО «Побережье Амура» 21-49-96 36-55-11 УК «Комфорт ДВ» Оф.45-98-93,Сантехник-электрик 8-914-422-90-58 УК ООО «Янтарь» 89243076969, 89294043939 ООО «Жилтехстрой» 62-63-82 Слесарь.20-57-41электрик.20-57-42 АО «УК Огни города» 8914-540-03-41 ООО УК «Гермес» 69-39-36 АДС по Кировскому и Краснофлотскому районам ООО «Жилремстрой» 76-10-50 56-31-72 ООО «ЭкЖиЗ» 22-56-8742-31-03 42-97-39 ООО «Восток-Сервис» 74-86-86 74-83-91 ООО «Такт» 45-25-9873-69-49 25-89-6020-27-34 ООО «Жил Сервис» ЖЭУ-36 74-06-17 42-97-39с.62-90-39 ООО «Жил Сервис» ЖЭУ-13 22-52-93 42-97-39 ООО «Жил Ком» ЖЭУ-32 74-06-07 42-97-39 ООО «Жил Ремонт» ЖЭУ-22 73-01-48 42-97-39 ООО «Остон ЖКУ» 72-41-71 72-41-7342-95-418-962-675-10-14 ООО «Жилкомсервис»(Березовка) 48-05-88 65-56-64 ООО «Премиум» 91-59-30 66-33-11 ООО «Премиум-1» ООО «Премиум-2» ООО «Премиум-3» 76-32-848-914-159-52-48 ООО «РЭП» 41-33-28; 41-33-30; 8-914-162-72-77 ООО «Жилком»(Березовка) 48-05-88 65-56-64 ООО «Дом сервис» 68-33-68 63-00-34 ООО «Жил Пром» 73-53-1442-95-41 8-962-675-10-14 ООО «Янтарь» 75-77-90 ООО «Асгард» 24-22-26 46-7-98 ООО УК «Магнит» 8-99-979-27-77 ООО УК «Хабаровская» 8-800-222-33-26 ООО «ДВ-стандарт» 68-33-68 ООО «Розенталь Групп 65-42-29 46-77-00 ООО «Жилпроект» 42- 31-03 24-11-15 УК ООО «Виктория» 42- 31-03 24-11-15 УК ООО «Лидер-сервис» 45-20-82 ООО «ЭНКЕ» 66-77-97 ООО «ТАКТ» 25-89-6025-89-40 45-25-98 УК «Надежные партнеры» 68-18-78,68-18-48 ООО УК «Профисервис» 74-00-25 ООО «УК «Золотой фонд» слесарь-сантехник 8-909-878-24-36 ООО УК «Комфорт» 8-914-198-26-98 ООО УК «Гермес» 66-82-85 ООО УК «Кировский» 56-31-72 ООО «АСИ-ЖКХ» 69-39-36 АДС по Железнодорожному району ООО «Бруслит-Сервис» уч.1 «Строй-ДВ» 30-19-43 33-32-53 ООО«Бруслит-Сервис» (Шелеста) 43-64-12 33-32-53 ООО «Бруслит» уч.2 «ИН Восток» 33-32-53 33-32-53 ООО «Бруслит» уч.3 «РемУспех» 27-69-48 33-32-53 «Бруслит» (Краснодарская) 27-60-91 33-32-53 ООО «Региострой» 30-19-4333-32-53 33-32-53 ООО «Промлит» 27-69-48 33-32-53 ООО «Восточное» 75-76-12 24-01-03 ООО «Управдом» 28-12-32 ООО УК «Уютный дом» 20-27-23 ООО УК «ДВСРК» ЖЭУ-30 (Хабаровск-2) 38-24-768-914-200-06-31 ООО УК «ДВСРК» ЖЭУ-31 (Авиагородок) 94-03-11 38-24-76 ООО «ДВСРК-АВИА» 94-03-11 38-24-76 ООО УК «ДВСРК-Горький» 45-03-06 45-05-89 ООО «Жилмассив» 23-68-79 ООО «Жилпроект» 24-11-15 42-31-03 ООО «Цитадель» 27-45-81 77-14-62 ООО «Жилтехстрой» 62-63-82 Электрик.20-57-42Слесарь. 20-57-41 ЗАО «Рассвет» 60- 29- 50 580-580 ООО «Единый город» 94-24-09 94-25-09 ООО «ЖКХ-Сервис» 29-77-67 68-39-00 ТСЖ «Престиж» 77-50-72 ООО «Магнит» 72-02-00 93-16-61 ООО «Юбилейная» 20-86-03 8-914-776-67-61 ООО «Уют» 33-00-23 36-50-02 ООО «Сибвостокстрой» 20-61-01 ООО «СтройКомСервис» 37-45-54 68-20-16 ООО «Пилот» 47-47-30 Сантехник89-14-547-38-94Электрик8-962-151 -37-20 ООО «Чистый город» 75-29-19 8-909-876-75-60 ООО «Стандарт ДВ» 47-60-31 47-60-32 ООО «РегионСтрой» 8-929-406-80-01 8-924-919-94-11 ООО УК «Гранд» 8-914-772-66-27 ООО «Даль. проект. компания» сант. 8-924-919-94-11элект. 8-914-187-25-32 ЖКО № 5 ФГБУ ЦЖКУ по ВВО 8-924-415-72-29 ООО «СМУ 861» 29-55-99 38-82-43 ООО «Астра» 42-31-03 ООО «Розенталь Групп» 46-77-00 46-77-00 ООО «Дальневосточная проектировочная компания» сантехник – 8-924-919-94-11,электрик- 8-914-187-25-32 ООО «УК «АСИ – ЖКХ» 69-39-36 ООО «УК «Умный дом» 580-580 585-585 ООО «Асгард» 8-914-159-22-26 ООО «ЭНКЕ» 66-77-97 ООО «УК «Фортуна» 358-088 ООО «Жилстройкомплекс» 65-87-13 ООО «УК «Виктория» 24 –11–15 ООО «УК «Золотой фонд» слесарь-сантехник 8-909-878-2436



