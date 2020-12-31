Хабаровчане 1 января уйдут в забег

Зампред правительства края по вопросам внутренней политики доложил о готовности города и края к культурному проведению новогодних праздников

Запланировано порядка двух тысяч мероприятий, ими собираются охватить около миллиона человек. Для детей будут работать 125 пришкольных лагерей, 68 - в очном формате, 57 - в онлайн-режиме. Для самых маленьких пройдут новогодние утренники, но небольшими группами и без участия родителей.

В краевом детском центре «Созвездие» со 2 по 8 января запланирована рождественская смена. 1 января нового года, на трезвую голову, случится праздничный легкоатлетический «забег обещаний 2021». А самыми спортивными станут четыре дня в январе – 4, 6, 7 и 10 января. Случатся хоккейные баталии.

В театрах и филармониях при не очень большом стечении зрителей ожидается 160 культурных мероприятий для детей и взрослых. Для талантливой и активной молодежи глава региона приготовил прием. В муниципальные образования края передано свыше 850 подарков.

Эдуард Попов