Гороскоп на 2021 год: «Время смелых решений»

2021 год подарит возможность по максимуму раскрыться в интеллектуальной сфере. Он принесет новые, прогрессивные идеи. Это будет время открытий, прорывов, изобретений.

Мы будто накапливали весь 2020 год свои идеи, прокручивали в голове всевозможные варианты… 2021-й – наиболее подходящее время для воплощения планов в жизнь, но только в том случае, если вы продумали всё до мелочей. Больших успехов добьются люди сообразительные, обладающие аналитическими способностями.

Тем же, кто под эту категорию не подходит, год принесет немало возможностей стать в разы мудрее. Предчувствие, интуиция здесь не помогут – только грабли и новые форс-мажоры подтолкнут к нужным выводам.



Овен

У вас много страхов и тревог, с которыми придется разобраться. И 2021 год даст вам такую возможность.

Если вам снятся страшные сны и не отпускает чувство, что вот-вот произойдет что-то плохое, не спешите паниковать. Постарайтесь разобраться в первопричине своих кошмаров. Вероятнее всего, дело в нервном перенапряжении и нерешенных конфликтах.

Здоровье

Здоровье будет крепким, вам грозит разве что ОРВИ.

Любовь

Предстоит пережить кризис в отношениях. Причина банальна - нехватка внимания и любви. В какой-то момент вам покажется, что вас не любят, всё остальное вы придумаете сами.

В порыве гнева, когда будете раздражены и не уверены в любви своего партнера, не надумывайте, остановитесь, вдох-выдох, включайте голову и верьте только фактам. Честный разговор по душам – вот что сможет починить ваши отношения.

Карьера

Вы ради воплощения своих смелых идей готовы и в огонь, и в воду, и на риск, и выбирать самые нестандартные варианты. И самое обидное, что результат совершенно не оправдывает усилий, а то и вовсе отсутствует… В 2021 году вам необходимо научиться доводить свои идеи до конца. Продумать все мелочи от и до. Не допускайте выхода в свет сырых продуктов, и будет вам счастье.

Телец

Новый год принесет возможность выйти из сложного, вымотавшего вас периода совсем другим человеком. Дело здесь даже не в обновлении сил, потенциала, энергии… Речь о самоощущении. Вы сможете раскрыть в себе новые стороны, посмотреть на себя под другим углом.

Вас ждет период освобождения от чего-то надоевшего, досадного, сковывающего. Не переживайте, на этом месте не будет пустоты. Вы замените пустоты своей жизни более интересными моментами. Самое время пробуждать таланты, вспоминать кто вы и кем хотели стать.

Вас ждут кардинальные перемены, и они будут сопровождаться страхом перед неизвестностью, будьте готовы к этому. Однако знайте, эти эмоции временные, страх в такой ситуации присутствует у всех, нужно просто сделать шаг и не сопротивляться новому. Перемены ждут добрые, они помогут вам встретиться с собой настоящим.

Здоровье

Здоровье в целом крепкое, однако возможны обезвоживания (через рвоту, понос, диарею и т.д.).

Любовь

Если вы планировали свадьбу на 2021 год, новости для вас неутешительные. Свадьба отменится после того, как выяснится, что один из вас передумал, он не готов хранить данную вам клятву. Разойдетесь.

Всем остальным не стоит строить воздушные замки и лелеять мечты об идеальной жизни с вашим партнером, потому что вас ждет разочарование. Ваши планы обречены на провал.

Карьера

В карьере вас ждет успех, но не такой фееричный, которого вы ожидали. Что-то пошло не так, когда казалось все уже предопределено. Не вините себя, перед финишем возникли непредвиденные обстоятельства, на которые вы никак не могли повлиять.

Близнецы

Вы человек сильный, эмоциональный и независимый, работа горит в ваших руках. Вы беретесь за любое, пусть даже самое сложное дело смело и без страха. И все бы хорошо, но ваш внутренний бунтарь, протестующий против правил, вот-вот вырвется наружу. Вам нужно уметь с ним договариваться, иначе вы навлечете на себя неприятности.

Здоровье

Особое внимание в наступающем году стоит уделить ступням, а также проблемам, связанным с переутомлением: лунатизму, бессоннице и подобным – депрессии, повышенной возбудимости, раздражению и т.д.

Любовь

В сфере личных отношений вы ощущаете некоторый дискомфорт. Вам просто необходим свежий воздух, личное пространство, независимость, место и время для своих размышлений. На этой почве вам может показаться, что ваша вторая половинка вас совсем не понимает, не поддерживает, не доверяет и даже контролирует каждый шаг.

Если вам важны ваши отношения, притормозите своего партнера и объясните что к чему. Если же он (она) осточертел(а) настолько, что сил терпеть больше нет, прощайтесь. Вам бы подышать свободой, а не вот это всё.

Карьера

Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Полезные связи уже налажены, у этих же влиятельных людей вы найдете поддержку. Не без помощи больших связей ближе к середине года ваша карьера пойдет на подъем.

Рак

Мало того что год принесет ощущение внутренней дисгармонии, так еще и в вашу жизнь будут вмешиваться третьи лица. Они будут если не напрямую принимать за вас решения, то активно участвовать в принятии их вами. Внушать, уговаривать, убеждать. Слушать или нет – дело ваше. Вы можете дальше плыть по течению как кусок бревна, но не забывайте, что ваш выбор зависит только от вас, чего бы от вас ни хотели окружающие.

Здоровье

Вашему иммунитету остается разве что позавидовать. Здоровье будет крепким. Если вы приболели, то совсем скоро пойдете на поправку.

Любовь

Старый конфликт будет разрешен и даст надежды на оживление давнишних отношений, из которых, казалось бы, уже и выжать ничего невозможно. Вероятно даже возникновение чувств, которые всерьез и надолго вскружат голову.

Карьера

Вас подстерегают неожиданно возникшие препятствия в профессиональной деятельности, чинимые коллегами, руководством или возникающие по объективным причинам. Тем не менее вы идете к своей цели шаг за шагом, да, тернистым путем, но не останавливайтесь ни на минуту.

Лев

Это будет яркий год, он принесет с собой то самое разнообразие, которого вам так не хватало. Круг ежедневной рутины будет разрушен впечатляющими событиями. Печали, страхам в этой новой жизни не место. Вы будете ощущать внутренний комфорт, гармонию, наполненность добрыми эмоциями. Счастье вот-вот постучится в вашу дверь.

Здоровье

За этот год вы подзарядились, накопили не только жизненную силу, но и мощную энергию. А значит, готовы идти вперед без остановок. Наступающий год как нельзя лучше подходит для продолжения рода.

Любовь

Ваши личные отношения – как поле боя. Вы будете уставать от непрекращающихся стычек, источник которых лежит в раздражительности вашего партнера. Он(а) провоцирует на ссоры своими придирками, пытается подавить и даже подчинить. Зачем? Дело в скверном характере вашей половинки.

Терпеть или нет – дело ваше. Ждать, что он(а) изменится – тоже. Только ничего не изменится. Если решили уйти, идите, только вы сами выбираете свое будущее. Сделайте правильный выбор и, главное, вовремя.

Карьера

Вы не сможете достичь больших успехов, не приложив усилий. Если вы хотите роста, перестаньте работать спустя рукава, перекладывать свои обязанности на других. Беритесь за более сложные дела и будьте готовы нести за это ответственность. Тогда будет вам счастье.

Дева

Вам стоит заняться своим духовным развитием. Вы умеете зарабатывать и тратить, ну а дальше-то что? Вы не машина для зарабатывания денег, у вас есть еще и душа. Задумайтесь, а чего на самом деле хотите вы.

Здоровье

Обратите особое внимание на мочеполовую систему.

Любовь

Ситуация более сложная, чем кажется на первый взгляд. Перемирие в вашей паре будет достигнуто, но… В вашей голове зреет мысль о прощании с прошлым. Вы наделали немало ошибок и теперь, чтобы легче было забыть, готовы отказаться от прошлого, совсем распрощаться, забыть. Берегите своих близких и их чувства, они в вас нуждаются.

Карьера

Плодотворный год ждет вас. Масштабные перспективы и грандиозные проекты подарят реальную возможность заработать очень много. Вам удастся убедить кого угодно в чем угодно. Если сейчас в вашей карьере сложная ситуация, то достаточно скоро проблема разрешится.

Весы

Вас ждут большие перемены. Зону комфорта придется покидать неожиданно и второпях. Вас ждет огромный прогресс, но достигать вы его будете, преодолевая разного рода препятствия. Вам придется бороться и во многом с самим собой, через кризис, через страх и боль.

Сделать шаг в неизвестность всегда страшно. Мало кто может принять с готовностью тот факт, что теплое насиженное место и покой должны остаться позади, а к новой стабильности еще нужно прийти и заслужить ее.

Здоровье

Здоровье в целом будет крепким, однако берегите руки, есть вероятность перелома.

Любовь

Вы вот-вот попадетесь на удочку опытного Казановы. Он скрывает свои истинные намерения, поэтому вы ни за что не догадаетесь, чего именно от вас он хочет. Он из тех, кто завязывает отношения, только если они выгодны, и продолжать свою игру он будет до тех пор, пока ему самому этого хочется. Будьте бдительны, не потеряйте голову. Постарайтесь не принимать на веру все, что слышите, и уж тем более не доверять заполнение документов третьим лицам. Рискуете потерять всё, что имеете.

Карьера

Вас ждут хорошие перспективы в карьере. Вы уверенно и быстро шагаете к укреплению своих позиций в организации и даже к продвижению по карьерной лестнице. Вас заметили, на вас рассчитывают, вам доверяют.

Скорпион

Год принесет смешанные эмоции. Волю к победе и огромные силы с одной стороны и неудержимое желание что-то вернуть, восстановить, склеить. И если в первом случае всё возможно и вы понимаете, что ваше будущее в ваших руках, то во втором всё не так радужно. Вы не в силах вернуть свое прошлое и починить потерянное, поломанное, ушедшее.

Как бы сложно ни было, в этом году вам нужно справиться со своими эмоциями и перевернуть страницу. Впереди целая жизнь, дайте себе возможность быть по-настоящему счастливым сегодня, здесь и сейчас.

Здоровье

Обратите особое внимание на лимфатическую систему.

Любовь

В сфере личных отношений все будет сложно. Между вами как будто стена, глухая и нескончаемая: кричите друг другу каждый свое, а толку – ноль. Вам придется искать компромиссы и идти на уступки на протяжении всего года. Иначе благодаря своему ангельскому характеру рискуете остаться в гордом одиночестве.

Карьера

Год выдастся сложный. Работать придется очень много, а платить вам за это будут несоразмерно мало. Пора задуматься о смене работы или даже сферы деятельности.

Стрелец

Наступающий год принесет ясность, прояснит ранее бывшие загадочными ситуации. Вы сможете увидеть картину целиком, собрать по кусочкам разрозненные детали и разглядеть во всем этом свой новый ориентир.

Помимо этого, год будет наполнен теплыми, сердечными эмоциями. Но есть одно «но»: чтобы прийти к гармонии и взаимопониманию, придется преодолеть период противоречий, работать над собой и корректировать свои привычки. Возможен отказ от некоторых представлений или старого образа жизни.

Здоровье

Наиболее уязвимая часть вашего тела в этом году – голова. Берегите ее в прямом смысле слова и не забывайте проветривать свои мысли.

Любовь

Хороший год для сферы личных отношений. Если у вас уже есть вторая половинка, вас ждет период, наполненный гармонией, счастьем, планированием совместных дел. Вам просто друг с другом и максимально комфортно, серенад под окнами и звезд с неба никто не требует. Любой вопрос решается полюбовно, любой конфликт – компромиссом.

Для тех, кто в поиске, год подготовил массу приятных сюрпризов. Отношения, завязанные в 2021-м, станут судьбоносными, они планомерно приведут к браку и детям. Ваши страхи и табу остаются в прошлом. Вам удастся отыскать такого человека, с которым захочется проживать все стадии завязывания отношений, притирку, бытовуху. С ним каждый новый день будет в радость.

Карьера

Вы несколько устали от своей работы. Рутина угнетает настолько, что уже просто нет сил терпеть, да и в коллективе возникли некоторые разногласия, подогревающие общую атмосферу. Где выход? Идите к свету! Повышение квалификации – вот то, что точно поможет вам выйти из этой ситуации. Новые знакомства и знания принесут вам и новые предложения. В том числе по работе.

Козерог

Вы приняли решение и ни за что не отступите, как бы глупо оно ни выглядело и что бы окружающие о нем ни говорили. Весь год вы будете заняты стараниями утереть нос тому, кто обошелся с вами несправедливо, и своей цели достигните, хотя срок давности обиды уже давно выйдет. Но сам факт того, что вы доказали кто был прав, пусть и по истечении времени, даст вам толчок для профессионального роста.

Здоровье

Вам стоит заняться своим здоровьем. Восстанавливайтесь, аккумулируйте энергию, поправляйтесь. Этот год потребует от вас максимальной включенности.

Любовь

Вы не чувствуете себя полноправным участником ваших же отношений. А это очень-очень плохо. Такой настрой не пойдет на пользу делу, а только усугубит и без того имеющиеся проблемы. Не бойтесь обидеть свою вторую половинку, расскажите ей (ему) всё, что накипело. Помните, не бывает нерешаемых проблем.

Карьера

Весь год вам придется провести в бою. Вы будете на ножах сначала с коллегами, а потом и с руководством, и, увы, победа будет не на вашей стороне. Но вешать нос раньше времени не стоит, проигранный бой еще не решает исхода всей войны.

Благодаря своей силе и стойкости в помощники вы получите влиятельного покровителя, который в дальнейшем приведет вас к другой профессиональной деятельности. Не такой напряженной и нервной, как текущая.

Водолей

В этом году вы познаете весь смысл счастья, любви и гармонии. За что бы вы ни взялись – будет получаться. Исход сделок – в вашу пользу.

Здоровье

Обратите особое внимание на то, что принимаете внутрь. Существует опасность отравлений.

Любовь

Тем, кто в паре, придется нелегко. Недомолвки, желание изо всех сил склеить то, что сломано, несовпадение интересов – все это медленно, но верно вело к кризису уже долгое время. Странно, что вы этого раньше не замечали.

Те же, кто находится в поиске, не спешите. Текущий год – не самый подходящий для совершения судьбоносного выбора. Жалеть потом будете, оно вам надо?

Карьера

Вас ждет безусловный успех. То, что вы задумали, несмотря на тревогу о том, пойдет ли все так, как намечено, пройдет более чем гладко. Творите, реализуйте, воплощайте, сейчас самое время.

Рыбы



Год приготовил для вас приятные подарки. Вас ждет заслуженная награда за приложенные усилия и труды. Ничто в мире не дается даром, и ваша награда станет ярким этому подтверждением.

Здоровье

Ваше здоровье будет крепким, однако остерегайтесь легкомысленно вести себя. Разгульный образ жизни и работа на износ способны надолго выбить вас из колеи.

Любовь

Наступающий год как нельзя лучше подходит для завязывания нового романа с перспективой на будущее. Во-первых, вас ждут такие отношения, про которые говорят: это судьба! Вы будете ощущать сильнейшую связь со своей второй половинкой. Как только встретите такого человека, хватайте его крепко и никуда не отпускайте!

Во-вторых, если вы уже в отношениях, но не самых простых, ждите усугубления ситуации – вы переживете кризис. К чему он приведет, зависит только от вашего желания быть вместе. Однако помните: преодоление любого кризиса дает рост партнерам и выводит отношения на новый уровень, но только в том случае, если вы оба готовы сидеть в одной лодке.

В-третьих, год благоприятен для продолжения рода. Так что, если вы нашли своего человека, не теряйте времени зря. Женитесь и размножайтесь.



Карьера

Год принесет потрясения в сфере карьеры. Что-то, что вы считали фундаментально верным, на самом деле окажется не таким, возможно, вы поймете, кто на самом деле друг, а кто враг, или узнаете какую-то страшную тайну. Так или иначе, иллюзорное равновесие будет разрушено.

Также у вас возникнут сложности в оперативном решении важных дел. Ваш руководитель проявит себя с неожиданной стороны, а вы рискуете остаться в дураках. Вы, конечно, можете заранее подготовиться, просчитать все ходы, но вероятность того, что угадаете, какого рода будет этот форс-мажор, слишком мала.