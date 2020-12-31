Последняя хабаровская ночь-2020: минус 31 и без осадков

Холоднее всего будет в Чегдомыне и в районе им. Полины Осипенко, там мороз будет до минус 41 градуса.

В Хабаровске в новогоднюю ночь похолодает до — 31 градуса, ветер будет слабым. В первый день 2021 года будет теплее: от минус 23 до 25 градусов.

Холоднее всего ночи будут в Чегдомыне и в районе им. Полины Осипенко — там столбик термометра упадёт до минус 41 градуса. Днем температура изменится, но не сильно. Синоптики ожидают до минус 32 градусов.

Ночной Комсомольск-на-Амуре порадует горожан температурой до минус 35 градусов и небольшим ветром до 9 м/с.

Самым теплым будет Охотск, там похолодает всего до минус 20 градусов, днём же температура будет почти весенней — 14-16 градусов ниже ноля.