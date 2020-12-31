Откуда пришёл «зусман»

Основная масса приблатненной публики считает, что «зусман» это просто — мороз, холод, колотун, дубняк и т.д. Но, не все так просто.

Наиболее близким по значению и созвучным может быть слово — «зюзя», по-белорусски означающее «Дед мороз», «холод-мороз».

Википедия на этот счет свидетельствует, что «Зюзя», — это простонародное диалектное слово, означающее вялого, пьяного, промокшего или коченеющего человека. Также это — одно из диалектных названий Мороза в белорусском и украинском Полесье, олицетворяющее зимнюю стужу, холод.

Однако «зусман» следует искать и по другим разделам и параметрам. В частности, многие понимают, что следует рассматривать вопрос в контексте генеалогических списков и происхождения фамилий.

В этом части помогают генеалогические сайты интернета, рассказывающие о происхождении фамилий. «Зусман», в этой связи, напрямую перекликается с историей первых евреев, которые появились на территории современной Беларуси в XIV в., в эпоху существования Великого Княжества Литовского.

В XIV и XV веках происходит массовая миграция евреев из немецких городов в Польшу и Великое княжество Литовское. Переселяются целые общины, которые перевозят свои капиталы, вековые привычки к торговой деятельности, кагальный строй, немецко-еврейский говор (идиш), религиозные традиции и систему талмудическго воспитания.

К концу XV века в Польше и Великом княжестве Литовском живет более 20 тыс. евреев. Фамилия Зусман происходит от мужского еврейского имени Зусман, что в переводе с немецкого означает «сладкий/милый человек». В связи со своим привлекательным значением это имя широко использовалось евреями по всей территории Европы еще с периода Средневековья. Первые упоминания имени Зусман относятся к 1298 году, Вюрцбург, Германия.

«В 19-м веке в Российской империи фамилия Зусман встречалась на Волыни и в Подолии. В итоге, при рассмотрении жаргонного понятия ЗУСМАН мы имеем три блока факторов оказавших влияние на появление жаргонного «зусмана»: первый этнический — на основе литовско-славянского субстрата; второй сформирован на основе идиша; третий — криминальный интернациональный котёл, в котором саркастическая ирония обретала новые формы в контексте фени», — уверен филолог Рафаэль Балгин.

Иначе говоря, сам по себе «Зусман», изначально будучи патронимической фамилией, несущей заложенные еще идишем сладостные и милые характеристики, не являлся обозначением «мороза». Им Зусман, вероятно, стал у острословов-криптографов в криминальной интернациональной среде периода довоенного советского лагерного котла.

Возможно, «зусман» первично был — иносказательным обозначением погодного фактора у некоторого среза каторжан — этнических евреев, выходцев с территории Беларуси. Можно предположить, что режим содержания требовал высокого уровня конфиденциальности в разговорах. Разговоры о погодном факторе при подготовке к побегу или даже простых внутренних планов-намерений требовали соблюдения высоких стандартов секретности посредствам арго.

Без сомнений, нельзя полагать, что арго имел какую-либо формализацию через создание специальных институтов в этнических или криминальных консорциях.



Несомненно, невозможно себе представить, что для разработки системы жаргонных понятий «сходняк» выделял штат и бюджет для подобного рода работ, а также поручал ответственному лицу — «смотрящему» выполнить поставленную задачу.

То есть институализации арго-генеза не могло быть. Возникновение и закрепление понятий шло стихийно на принципах роста кораллового рифа. К примеру, «кодировщик информации», говоря слово «зюзя», и замечая в этот момент, что к нему кто-то настойчиво прислушивается, мог просто прибавить «ман», чтобы получилась белиберда. А при спросе за эту белиберду перед вертухаями можно было ссылаться на мифического или реального Зусмана с соседнего барака, дескать разговор был ни о чем серьезном.







