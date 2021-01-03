Твердая бытовуха: новогодний Хабаровск расцвёл помойками

В самом центре краевого центра коммунальщики не вывозят мусор несколько дней.

Это фото из самого центра Хабаровска, помойка находится в районе Платинум Арены. Мусор здесь после новогодних праздников не убирали и не вывозили несколько дней.

Местные жители говорят — такое происходит каждый год.

«Это каждый год, лет наверное, десять точно. Сразу после 1-го января копится огромная помойка, вонь, крысы. Никто не вывозит и не убирает. И это, так сказать, лицо города, центр. Звонить, конечно, пробовали, но толку то. Всё повторяется с завидным постоянством, коммунальщикам и властям фиолетово, хоть утони в этом мусоре. Представляю, что творится в других, удаленных районах», — рассказал Александр, житель с улицы Лермонтова.

Тем временем, краевая власть признала, что город будет завален отходами жизнедеятельности после празднования Нового года. МинЖКХ открыла «горячую линию», куда можно позвонить и рассказать о помойках. Станет ли это эффективным средством — неясно.

С 1 января в Хабаровском крае запустили «горячую линию» по вывозу мусора. Позвонив по номеру (4212) 32-48-43, жители региона могут сообщить о проблеме, если обнаружат переполненные контейнеры или несанкционированную свалку.

«Краевая «горячая линия» будет работать все новогодние праздники c 9:00 до 18:00. Специалисты ответят на вопросы и примут обращения граждан. Все жалобы на невывезенный мусор будут оперативно отработываться. Муниципальным властям поставлена задача, не допустить скопления отходов во дворах жилых кварталов и в частном секторе во время «длинных» выходных, чтобы не портить отдых», — рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

В период праздников сообщить о невывезенных отходах можно будет и напрямую в администрацию муниципального образования, где возникла проблема. Дополнительно местные «горячие линии» будут работать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в каждом из районов региона.

Номера телефонов по вопросам вывоза мусора можно найти и на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края. На главной странице сесть специальный баннер для быстрого доступа к списку контактов.

Напомним, с 1 января в Хабаровске и районе имени Лазо прекращает работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывозить мусор на этих территориях будут по прежней схеме, действовавшей до начала работы компании. Однако в январе жители Хабаровска и района имени Лазо получат квитанции за декабрь от регоператора, которые нужно будет оплатить. А затем плата за услугу по вывозу мусора вновь вернется в состав платы за содержание жилья.







