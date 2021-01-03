Фейерверк для детей с онкологией устроил хабаровчанин на собранные в соцсетях деньги

Геннадий Шевченко организует салют возле онкологического отделения хабаровской детской больницы им. Пиотровича уже третий год подряд.

Деньги для фейверка Геннадий Шевченко начал собирать еще осенью прошлого года.

«Заканчивается долгий и трудный 2020 год, но труднее всего детям, которые лежат по несколько месяцев в онкологическом отделении детской краевой больницы им. Пиотровича (г. Хабаровск, Прогрессивная 6). В этом году из-за COVID-19 к ним не приходили волонтеры, не устраивали мастер классы и на новый год возможно не пустят Деда Мороза. Окна выходят на стройку и всей красоты запускаемого народом новогоднего фейерверка они тоже не увидят. Поэтому, прошу о финансовой помощи. Тем, кто желает помочь прошу перевести по 50-100р», — написал на своей странице в соцсети Геннадий Шевченко в ноябре.