Как назовешь: «Аврора» будет дальневосточной авиакомпанией

В результате открытого голосования было выбрано название единой дальневосточной авиакомпании.

Лидером стало название «Аврора», то есть ключевая компания, вокруг которой объединятся авиаперевозчики дала название региональному перевозчику.

Предприятие создается на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками. Такое решение было принято на заседании совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

Среди названий-лидеров, за которых голосовали на сайте aviadv — Тигралёт (оригинал с сайта голосования), Дерсу, Орлан, Рассвет, Альтаир. Название «Аврора» набрало более 5 тыс. голосов и стало победителем народного выбора.